На Камчатке коммунальщик засыпал кучей снега 11-летнего мальчика при расчистке двора

На Камчатке водитель снегоуборочной машины не заметил школьника и засыпал его снегом. К счастью, как сообщили в прокуратуре Камчатского края, мальчика удалось спасти благодаря внимательным прохожим.





Всё произошло 17 декабря в городе Вилючинске, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. В этот момент коммунальщик проводил расчистку территории, однако не заметил одного из ребят. Отбросом снежного покрова он засыпал 11-летнего мальчика, однако тому на помощь пришли очевидцы. Люди быстро отреагировали и подали сигнал водителю.

В итоге школьника удалось вытащить из снежного плена. Он почти не пострадал и отделался ушибами. Но это не спасло снегоубрщика: теперь проводится проверка соблюдения техники безопасности при уборке территории.