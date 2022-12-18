На Камчатке коммунальщик засыпал кучей снега 11-летнего мальчика при расчистке двора
Снегоуборщик на Камчатке засыпал 11-летнего школьника, но его спасли очевидцы
Двор на улице Нахимова, где коммунальщик засыпал снегом школьника. Фото © Telegram / Прокуратура Камчатского края
На Камчатке водитель снегоуборочной машины не заметил школьника и засыпал его снегом. К счастью, как сообщили в прокуратуре Камчатского края, мальчика удалось спасти благодаря внимательным прохожим.
Всё произошло 17 декабря в городе Вилючинске, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. В этот момент коммунальщик проводил расчистку территории, однако не заметил одного из ребят. Отбросом снежного покрова он засыпал 11-летнего мальчика, однако тому на помощь пришли очевидцы. Люди быстро отреагировали и подали сигнал водителю.
В итоге школьника удалось вытащить из снежного плена. Он почти не пострадал и отделался ушибами. Но это не спасло снегоубрщика: теперь проводится проверка соблюдения техники безопасности при уборке территории.
Кстати, ранее в Магадане спасли десятилетнюю девочку, которая с головой провалилась в гигантский сугроб. Школьница попала в ловушку между закрытым колодцем теплотрассы и шапкой снега, однако ей на помощь пришли сотрудники МЧС. Подруга девочки не бросила её в беде и позвонила спасателям, которые быстро прибыли на место происшествия и вызволили несчастную из снежного плена.