Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после заявления о том, что премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак "нужен" Незалежной. Англичане убеждены, что его слова вызваны страхом сокращения поставок ВСУ из-за планов главы британского кабмина провести аудит финансовых трат на киевский режим.

Пользователи сравнили Зеленского с бездомным. А британец с ником Willian Bodie расшифровал послание украинского лидера одной фразой: "Мне нужны ваши деньги".

"Может быть, он немного беспокоится, что мы узнаем, куда уходят наши миллиарды?" — вопрошает юзер с ником Marilyn Bradshaw.

"Нам вообще не следовало поддерживать Украину против России. Их война не имеет к нам никакого отношения", — написал Paul Bennett.

"Зеленский сам ввязался в эту историю, он может выбраться из неё без всяких усилий. Этот авантюрист словно бездомный на улице с припаркованным на стоянке автомобилем Audi позади", — возмущается Matthew Bennell.

"Зеленский сказал Риши Сунаку, что Украина "нуждается" в нём". Переводим… Зеленскому нужны наши деньги, когда мы даже не можем скрестить две копейки. Интересно, сколько денег вложил сам Зеленский в эту войну из своих сокровищ?" — задаётся вопросом Hunter and The Hunted.

"Пора провести голосование по дальнейшей поддержке Украины. С полным анализом затрат", — отметил James Williams.