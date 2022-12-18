"Февральские сугробы" в Москве побили рекорд 1989 года

За минувшие сутки высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции ВДНХ выросла с 23 до 33 сантиметров. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, данные климатические показатели характерны для февраля.

В Москве выпало рекордное количество осадков — впервые с 1989 года. Видео © t.me / SHOT

"К 9:00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 см — с 23 до 33 см, в Тушино тоже 33 см, на Балчуге сугробы выросли до 38 см. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходятся на февраль!" — написал он в телеграм-канале.

По словам синоптика, таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию: последний раз подобные показатели фиксировались только в 1989 году (31 см) и в 1993 году (30 см).

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео последствий "снежного апокалипсиса". На опубликованных кадрах из-за выпавших осадков практически не заметно припаркованных машин, а на дорогах зафиксированы пробки. Москвичи признаются, что таких сугробов они не видели довольно долго.