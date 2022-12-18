Греции напомнили об особенности С-300 после намёка на передачу ЗРК Украине

Постпред Крыма при Президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов счёл планы Греции по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов С-300, закупленных в России в 1990-х годах, крайне рискованными.

"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чём уже громко заявляет греческая общественность", — приводит его слова РИА "Новости".

Политик также напомнил, что благодаря системе распознавания "свой – чужой" вооружение не сработает против России. Однако, отметил Мурадов, оно вполне способно "радикально подорвать греческий оборонительный потенциал".