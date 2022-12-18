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18 декабря, 07:45
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Греции напомнили об особенности С-300 после намёка на передачу ЗРК Украине

Постпред Крыма Мурадов назвал передачу Украине ЗРК С-300 рискованным шагом для Греции

Постпред Крыма при Президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов счёл планы Греции по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов С-300, закупленных в России в 1990-х годах, крайне рискованными.

"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чём уже громко заявляет греческая общественность", — приводит его слова РИА "Новости".

Политик также напомнил, что благодаря системе распознавания "свой – чужой" вооружение не сработает против России. Однако, отметил Мурадов, оно вполне способно "радикально подорвать греческий оборонительный потенциал".

В ООН выступили за мир на Украине и против поставок оружия

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Кстати, ранее Посольство России в США резко осудило возможную передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Такой шаг станет очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям. Причём продолжение поставок оружия укрепит "чувство безнаказанности режима Зеленского" и подтолкнёт Киев к новым преступлениям.

Обложка ©

ТАСС / Максим Коротченко

Николь Вербер

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