Греции напомнили об особенности С-300 после намёка на передачу ЗРК Украине
Постпред Крыма Мурадов назвал передачу Украине ЗРК С-300 рискованным шагом для Греции
Постпред Крыма при Президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов счёл планы Греции по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов С-300, закупленных в России в 1990-х годах, крайне рискованными.
"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чём уже громко заявляет греческая общественность", — приводит его слова РИА "Новости".
Политик также напомнил, что благодаря системе распознавания "свой – чужой" вооружение не сработает против России. Однако, отметил Мурадов, оно вполне способно "радикально подорвать греческий оборонительный потенциал".
Кстати, ранее Посольство России в США резко осудило возможную передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Такой шаг станет очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям. Причём продолжение поставок оружия укрепит "чувство безнаказанности режима Зеленского" и подтолкнёт Киев к новым преступлениям.
ТАСС / Максим Коротченко