5 новогодних обещаний, которые вы не должны давать себе ни при каких обстоятельствах

Традиция давать новогодние клятвы — резолюции — распространена в основном в англоязычных странах. Тем не менее и для многих из нас смена года ассоциируется с чистым листом, будто есть шанс изменить жизнь. Какие обещания люди дают себе в ночь на 1 января? Избавиться от вредных привычек; больше или меньше работать — зависит, кто даёт клятву, лодырь или трудоголик; быть добрее к близким; начать откладывать часть заработанного; купить машину/квартиру/дачу — тут, как говорится, у кого что болит. В январь мы залетаем на драйве, в приподнятом настроении, которое потихоньку угасает в течение года.

Дать обещание на весь год сложно, и его тяжело соблюдать. Лучше, если это будут мини-резолюции, которые могут быть выполнены более эффективно и с большей долговечностью Доктор Кэтлин Холл Основательница и гендиректор Института стресса

Когда дело доходит до новогодних клятв самому себе, лучше обходиться без общих фраз: нужно максимально конкретизировать обещания. Собрали пять самых распространённых неправильных новогодних резолюций и рассказываем, как превратить их в действительно работающий материал.

Не говорите: в 2023-м я буду чаще ходить в спортзал

Лучше пообещайте себе двигаться ежедневно

Маленькие шаги могут быть ключом к большому успеху. Вместо того чтобы обещать в 2023-м доводить себя до трясучки в спортзале, а потом переживать, что не выполнили то, на что нацеливались, просто двигайтесь каждый день. Например, начните подниматься в квартиру по лестнице, а не на лифте, или ходите на работу пешком. Фото © shutterstock

Конечно январь — самое время прикупить очередной абонемент в спортзал, ведь после праздничного зажора многие решают вернуть форму и сбросить лишнее. Но это худшая идея подарка на Новый год – 2023 — и самому себе, и близкому человеку, особенно если знаете, что ходить на фитнес вас не заставить. Хорошая новость: можно не давать бессмысленных обещаний заниматься как чёрт, ведь всё, что на самом деле нужно, — двигаться каждый день.

Движение не имеет ничего общего со спортзалом. Речь идёт о том, чтобы двигаться в обычной жизни, например, ходить до работы пешком или подниматься в туалет на 32-м этаже, если работаете на первом. Эта восьмиминутная прогулка по лестнице несколько раз в день будет иметь огромное значение Хорхе Круз Тренер по фитнесу, писатель

Не давайте обещаний типа: я буду питаться здоровее

Лучше решите, например, что каждый день до обеда будете веганом

С каждым годом переход на более чистое питание кажется всё сложнее, ведь дискуссии о том, какая пища на самом деле органическая, полностью натуральная или здоровая лишь набирают обороты. Вместо того чтобы пересмотреть рацион полностью, фитнес-тренер Хорхе Круз предлагает просто изменить подход к завтраку.

Веганское питание до обеда — это простой способ воспользоваться преимуществами веганства, одной из самых здоровых диет, без полной перестройки образа жизни. Веганство — это самый сытный способ получить наименьшее количество калорий. Поэтому, загрузив желудок утром растительной пищей, вы очистите тело и будете мотивированы продолжать придерживаться здоровой сбалансированной диеты в течение дня Хорхе Круз Тренер по фитнесу, писатель

Не говорите: я буду лучше работать

А пообещайте освоить себе новый навык

Сосредоточьтесь на повышении своей ценности для работодателя — запишитесь на курсы ради получения новых навыков. Фото © shutterstock

Потеря работы — распространённая причина для беспокойства в наши дни, поэтому новогоднее обещание работать усерднее — достойная резолюция, но также и довольно субъективная. Лучше сосредоточьтесь на повышении своей ценности.

У всех нас есть наборы инструментов, которые состоят из наших навыков. Изучение чего-то нового делает вас более ценным активом, и это поможет избавиться от стресса, вызванного желанием делать свою работу хорошо Доктор Кэтлин Холл Основательница и гендиректор Института стресса

Не говорите: я буду меньше стрессовать

Лучше пообещайте больше заботиться о себе

Стресс — это то, от чего каждый хотел бы избавиться в новом году, но общее намерение просто меньше стрессовать, вероятно, не продлится дольше месяца. Вместо этого доктор Кэтлин Холл предлагает немного больше заботиться о себе и использовать аббревиатуру SELF (в переводе с английского "себя" — Прим. Лайфа), которая означает "безмятежность, упражнения, любовь и еда", которая будет направлять вас. S — Serenity — отвечает за безмятежность, E — Exercise — за упражнения, L — Love — Любовь, F — Food — еда.

Триггеры стресса у разных людей разные, и SELF можно применять к каждому отдельному человеку и его графику. Это означает, что если у вас есть свободные 30 минут, 20 из них проведите в медитации для спокойствия. Если у вас есть только десять минут, поднимитесь на следующую встречу по лестнице, а не на эскалаторе. Небольшие шаги, направленные на то, чтобы лучше заботиться о себе, являются строительными блоками для более уверенной и свободной от стресса жизни Доктор Кэтлин Холл Основательница и гендиректор Института стресса

Не говорите: обещаю сэкономить больше денег

Решите, какую конкретно сумму отложите и за сколько месяцев

Чтобы накопить на что-то, мало одной мысли "ужмусь в тратах". Поставьте себе не годовую цель, а ежемесячные: определите, сколько будете откладывать, чтобы за конкретный период собрать заветную сумму. Фото © shutterstock

Если хотите накопить на ранний выход на пенсию или собрать достаточную сумму, чтобы, наконец, купить себе ту самую эксклюзивную сумку или например машину мечты, экономия денег стоит того в долгосрочной перспективе. Но вместо того, чтобы просто пообещать быть немного скупее, решите отложить конкретную сумму за определённый период времени, пишет InStyle.