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18 декабря, 07:00
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10 неожиданно шикарных фото космоса, которые любители сняли через простенькие телескопы

Сейчас такое время, что шикарные фотографии космоса могут делать не только "Роскосмос" или NASA. Теперь каждый может взять простенький телескоп и произвести кадр, от которого у любого челюсть отвиснет

"Я использовал свой самый мощный телескоп, чтобы запечатлеть Сатурн и Луну, и объединил изображения, чтобы показать, какой Сатурн крошечный на ночном небе", — ajamesmccarthy.

Фото © Reddit / ajamesmccarthy

Фото © Reddit / ajamesmccarthy

"Снял Марс через телескоп", — DeddyDayag.

Гиф © Reddit / DeddyDayag

"Я сделал это фото на телескоп. Выдержка — 38 часов!" mikesastro.

Фото © Reddit / mikesastro

Фото © Reddit / mikesastro

"Вчера направил свой телескоп на Солнце. Вот какая фотка получилась", — my7sins.

Фото © Reddit / my7sins

Фото © Reddit / my7sins

"Фотография Луны днём. Делал через свой телескоп", — M1chaelSc4rn.

Фото © Reddit / M1chaelSc4rn

Фото © Reddit / M1chaelSc4rn

"Заснял галактику Сомбреро в телескоп. Она находится в 28 миллионах световых лет от нас", — ZoliroAstro.

Фото © Reddit / ZoliroAstro

Фото © Reddit / ZoliroAstro

"Сделал эту фотографию с помощью телескопа и смартфона", — InternationalBack472.

Фото © Reddit / InternationalBack472

Фото © Reddit / InternationalBack472

"Фоткал Сатурн через телескоп", — danborja.

Фото © Reddit / danborja

Фото © Reddit / danborja

"Я направил телескоп на туманность Феникса и ждал почти 12 часов, чтобы получить эту фотографию", — chucksastro.

Фото © Reddit / chucksastro

Фото © Reddit / chucksastro

"Прошлой ночью сделал пару снимков Луны на телефон через телескоп", — Thewizz1264.

Фото © Reddit / Thewizz1264

Фото © Reddit / Thewizz1264

10 кулинарных лайфхаков, о которых мы все хотели бы знать намного раньше

10 кулинарных лайфхаков, о которых мы все хотели бы знать намного раньше

Обложка ©

Reddit / ajamesmccarthy, mikesastro

Сергей Трофимов

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