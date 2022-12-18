10 неожиданно шикарных фото космоса, которые любители сняли через простенькие телескопы

Сейчас такое время, что шикарные фотографии космоса могут делать не только "Роскосмос" или NASA. Теперь каждый может взять простенький телескоп и произвести кадр, от которого у любого челюсть отвиснет