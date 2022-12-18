10 неожиданно шикарных фото космоса, которые любители сняли через простенькие телескопы
Сейчас такое время, что шикарные фотографии космоса могут делать не только "Роскосмос" или NASA. Теперь каждый может взять простенький телескоп и произвести кадр, от которого у любого челюсть отвиснет
"Я использовал свой самый мощный телескоп, чтобы запечатлеть Сатурн и Луну, и объединил изображения, чтобы показать, какой Сатурн крошечный на ночном небе", — ajamesmccarthy.
Фото © Reddit / ajamesmccarthy
"Снял Марс через телескоп", — DeddyDayag.
Гиф © Reddit / DeddyDayag
"Я сделал это фото на телескоп. Выдержка — 38 часов!" — mikesastro.
Фото © Reddit / mikesastro
"Вчера направил свой телескоп на Солнце. Вот какая фотка получилась", — my7sins.
Фото © Reddit / my7sins
"Фотография Луны днём. Делал через свой телескоп", — M1chaelSc4rn.
Фото © Reddit / M1chaelSc4rn
"Заснял галактику Сомбреро в телескоп. Она находится в 28 миллионах световых лет от нас", — ZoliroAstro.
Фото © Reddit / ZoliroAstro
"Сделал эту фотографию с помощью телескопа и смартфона", — InternationalBack472.
Фото © Reddit / InternationalBack472
"Фоткал Сатурн через телескоп", — danborja.
Фото © Reddit / danborja
"Я направил телескоп на туманность Феникса и ждал почти 12 часов, чтобы получить эту фотографию", — chucksastro.
Фото © Reddit / chucksastro
"Прошлой ночью сделал пару снимков Луны на телефон через телескоп", — Thewizz1264.
Фото © Reddit / Thewizz1264
Reddit / ajamesmccarthy, mikesastro