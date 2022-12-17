10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся
Первая татуировка — всегда важное решение. Определиться, какой именно рисунок останется с тобой до конца жизни, непросто. Собрали 10 вариантов от реальных людей.
"Наконец-то сделал первую татуировку! Били в Сиднее, Австралия", — lankanbrat.
Фото © Reddit / lankanbrat
"Первая татуировка. Лиссабон, Португалия", — DaniD10.
Фото © Reddit / DaniD10
"Моя первая! Что думаете? Набивал в Афинах, Греция", — kafedoumpas.
Фото © Reddit / kafedoumpas
"Моя первая татуировка. Любимые герои детства Кельвин и Хоббс. Индепенденс, США", — Coduuuuuuuuuuuuu.
Фото © Reddit / Coduuuuuuuuuuuuu
"Первое тату. Эдинбург, Шотландия", — BreathesFreely.
"Решилась на свою первую татуировку в 23 года. Меномони, США", — dunham-doodles.
Фото © Reddit / dunham-doodles
"Первая татуировка. Делали в Анкоридже, Аляска, США", — manythousandbees.
Фото © Reddit / manythousandbees
"Решилась! Била моя двоюродная сестра. Эксетер, Великобритания", — Fattybattyhatty.
Фото © Reddit / Fattybattyhatty
"Если и бить тату, то что-то такое. Сотворение Адама. Фейетвилл, Арканзас, США", — BreathesFreely.
"Первое тату. Посвящается району, в котором я провёл всё своё детство. Сент-Луис, США", — tuleyjacob.
Фото © Reddit / tuleyjacob
Wow
8 привычек русских людей, которые иностранцы даже не пытаются понять
17 декабря, 08:00
Простые хитрости, которые помогут задобрить Чёрного Кролика и привлечь удачу в 2023-м
17 декабря, 07:30
10 странных фото из отелей, после которых вообще никуда не захочется путешествовать... или наоборот
17 декабря, 07:00
Reddit / lankanbrat, dunham-doodles