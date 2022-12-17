Дневник водителя VIP-болельщиков в Катаре
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 декабря, 08:30
4100

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

Первая татуировка — всегда важное решение. Определиться, какой именно рисунок останется с тобой до конца жизни, непросто. Собрали 10 вариантов от реальных людей.

"Наконец-то сделал первую татуировку! Били в Сиднее, Австралия", — lankanbrat.

Фото © Reddit / lankanbrat

Фото © Reddit / lankanbrat

"Первая татуировка. Лиссабон, Португалия", — DaniD10.

Фото © Reddit / DaniD10

Фото © Reddit / DaniD10

"Моя первая! Что думаете? Набивал в Афинах, Греция", — kafedoumpas.

Фото © Reddit / kafedoumpas

Фото © Reddit / kafedoumpas

"Моя первая татуировка. Любимые герои детства Кельвин и Хоббс. Индепенденс, США", — Coduuuuuuuuuuuuu.

Фото © Reddit / Coduuuuuuuuuuuuu

Фото © Reddit / Coduuuuuuuuuuuuu

"Первое тату. Эдинбург, Шотландия", — BreathesFreely.

Фото © Reddit / BreathesFreely

Фото © Reddit / BreathesFreely

"Решилась на свою первую татуировку в 23 года. Меномони, США", — dunham-doodles.

Фото © Reddit / dunham-doodles

Фото © Reddit / dunham-doodles

"Первая татуировка. Делали в Анкоридже, Аляска, США", — manythousandbees.

Фото © Reddit / manythousandbees

Фото © Reddit / manythousandbees

"Решилась! Била моя двоюродная сестра. Эксетер, Великобритания", — Fattybattyhatty.

Фото © Reddit / Fattybattyhatty

Фото © Reddit / Fattybattyhatty

"Если и бить тату, то что-то такое. Сотворение Адама. Фейетвилл, Арканзас, США", — BreathesFreely.

Фото © Reddit / BreathesFreely

Фото © Reddit / BreathesFreely

"Первое тату. Посвящается району, в котором я провёл всё своё детство. Сент-Луис, США", — tuleyjacob.

Фото © Reddit / tuleyjacob

Фото © Reddit / tuleyjacob

10 примеров ужасных тату, хоть идеи были просто великолепные

10 примеров ужасных тату, хоть идеи были просто великолепные

Обложка ©

Reddit / lankanbrat, dunham-doodles

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров