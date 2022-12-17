Пять звёздных пар, которые разошлись в 2022 году

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Актёры Джейсон Момоа и Лиза Боне. Фото © Shutterstock

Год начался с новостей для фанатов Джейсона Момоа. 13 января в своих соцсетях он объявил о разводе с Лизой Боне. Вместе актёры прожили больше 16 лет, а поженились только в 2017-м, когда все думали, что этого никогда не произойдёт. Видимо, супружеская жизнь оказалась не тем, о чём мечтали звёзды. "Любовь между нами никуда не ушла, просто она изменилась и получила новую форму. Мы даём друг другу свободу, чтобы каждый из нас стал тем, кем хочет быть", — делился Момоа.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне. Фото © ТАСС / Zuma

Расставание Ди Каприо с Морроне только подтвердило теорию о том, что у актёра есть возрастной ценз на пассий. Никому из девушек не было больше 25, либо Лео с ними расставался, когда им исполнялся четвертак. Теория рабочая, ведь с Камилой Леонардо встречался аж четыре года...

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini

Отношения Ким и Пита начались после того, как светская львица рассталась со своим теперь уже бывшим мужем и по совместительству страдающим биполярным расстройством нацистом Канье Уэстом. Поначалу, конечно, все с юмором отреагировали на новый "роман" — слишком уж это было похоже на пиар, учитывая огромный "послужной список" Дэвидсона. С какими только звёздами он до этого не встречался. В итоге пара рассталась. По официальной версии, из-за плотных графиков. Но кто знает, что там было на самом деле. Тем более селебрити до сих пор общаются, правда, уже как друзья, ведь Пит закрутил с Эмили Ратаковски.

Мадонна и Ахламалик Уильямс

Мадонна и Ахламалик Уильямс. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / madonnaaddictedto

Непонятно, что наделало больше шума — новость о новом парне Мадонны или о том, что они расстались. Отношения с 35-летней разницей в возрасте начались в середине 2019-го. Ахламалик даже успел познакомить свою "девушку" с родителями, которые оказались младше её. В итоге пара рассталась весной 2022-го. Причиной якобы стало плотное расписание певицы. Верится с трудом, учитывая, что уже через несколько месяцев Мадонну начали подозревать в романе с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом.

Шакира и Жерар Пике

Шакира и Жерар Пике вместе с сыном Миланом перед матчем в Ла Лиге. Фото © David Ramos / Getty Images