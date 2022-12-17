Эксперт раскрыла правила уборки дома, которые спасут вам время и нервы, а результат будет великолепным
Как новый год встретишь, так его и проведёшь. Поэтому многие россияне в последние недели декабря неистово наводят порядок в квартирах и домах. Выпытали у эксперта лайфхаки, как прибраться по-быстрому.
Своим опытом с Лайфом поделилась Виктория Мустафина, эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру". Она раскрыла, какие лайфхаки, средства и техника помогут справиться с предновогодней уборкой без мучений и в кратчайшие сроки.
Всё по порядку
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Помыть посуду и пол вряд ли кто-то забудет, но в наших квартирах есть такие места, которые мы постоянно упускаем из виду. Потом приходится возвращаться, тратить драгоценное время и нервы. Записываем, про что при уборке нельзя забывать:
- Вентиляционные решётки и вытяжки располагаются под потолком и на них скапливается много пыли — их достаточно снять и промыть под краном;
- В обивке диванов собирается шерсть животных, а под подушками застревает мусор — проведите влажной тряпкой по поверхности и пропылесосьте стыки. Если загрязнения более фатального характера, на помощь придут специальные моющие средства и щётки;
- Картины и бра на стене или люстры тоже иногда остаются без внимания;
- Выключатели и удлинители. Со временем они могут пожелтеть и покрыться грязью — достаточно протереть их влажной тряпкой.
Экономим время и силы
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Для читателей Life.ru Виктория составила список мелких правил, которые облегчат наведение порядка:
- Начинайте уборку со шкафов и полок. Отсортируйте одежду и предметы, хранящиеся в шкафах на три группы. В первую отправьте те, которые носите и которыми пользуетесь. Во вторую отложите вещи в хорошем состоянии, которыми вы не пользуетесь. Их можно отдать в благотворительные организации или выставить на продажу. В третью группу определите ту одежду, которой вы не пользуетесь уже очень давно, которая потеряла вид, порвалась или сломалась — она отправится на утилизацию;
- Практикуйте системность. Для этого можно составить план или убирать вещи поэтапно. Например, сначала разобрать мелкие предметы и собрать одежду для стирки, а потом уже приступить к мытью поверхностей;
- Не делайте двойную работу. Сначала вытрите пыль и мебель, а только потом мойте полы;
- Носите с собой необходимое. Положите в небольшой ящик, ведро или коробку основные средства для уборки, чтобы не искать по всему дому;
- Используйте подручные средства. Современные очистители не всегда справляются с грязью и налётом, зато сода, уксус и соль могут выручить в разных ситуациях. Например, от известкового налёта в ванной поможет уксус, а сок лимона с солью очистит деревянные кухонные доски.
Не бойтесь клининга
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"Наши люди в булочную на такси не ездят... и клинингом не пользуются" — пора избавляться от стереотипов о том, что клининг — это что-то заоблачно дорогое. Цены на профессиональную уборку не такие высокие — раз в год точно можно себе позволить. К тому же есть ситуации, когда без него не обойтись: "Например, если у вас аллергия на хозяйственную химию, плесень и пыль. Также следует вызвать профессионалов, если проводите уборку после ремонта или стройки".
Чисто там, где не мусорят
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Навык держать дом в порядке намного более важен, чем умение в нём прибраться, уверяет Виктория. Для начала нужно взять за правило, что у каждой вещи есть место, и возвращать её на него всякий раз после использования. Эту привычку нужно вырабатывать, но в перспективе она сэкономит кучу времени.
Организуйте пространство с помощью контейнеров, коробок и органайзеров — когда у всех категорий вещей есть определённое место, убирать их станет проще. Например, можно поставить в ванной корзину для белья, а на полочке в прихожей оставить блюдце для мелких предметов и ключей
Также не забываем избавляться от ненужных вещей. Выкидывать не обязательно: книги — в библиотеки, старую одежду — друзьям, старые телефоны и технику, которая не работает, — на переработку. "И не забывайте выделять по 10–15 минут в день на уборку. За это время можно вытереть пыль, полить цветы и загрузить стиральную машину", — напоминает Виктория Мустафина.
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