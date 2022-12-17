Эксперт раскрыла правила уборки дома, которые спасут вам время и нервы, а результат будет великолепным

Своим опытом с Лайфом поделилась Виктория Мустафина, эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру". Она раскрыла, какие лайфхаки, средства и техника помогут справиться с предновогодней уборкой без мучений и в кратчайшие сроки.

Всё по порядку

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Помыть посуду и пол вряд ли кто-то забудет, но в наших квартирах есть такие места, которые мы постоянно упускаем из виду. Потом приходится возвращаться, тратить драгоценное время и нервы. Записываем, про что при уборке нельзя забывать: Вентиляционные решётки и вытяжки располагаются под потолком и на них скапливается много пыли — их достаточно снять и промыть под краном;

располагаются под потолком и на них скапливается много пыли — их достаточно снять и промыть под краном; В обивке диванов собирается шерсть животных, а под подушками застревает мусор — проведите влажной тряпкой по поверхности и пропылесосьте стыки. Если загрязнения более фатального характера, на помощь придут специальные моющие средства и щётки;

собирается шерсть животных, а под подушками застревает мусор — проведите влажной тряпкой по поверхности и пропылесосьте стыки. Если загрязнения более фатального характера, на помощь придут специальные моющие средства и щётки; Картины и бра на стене или люстры тоже иногда остаются без внимания;

тоже иногда остаются без внимания; Выключатели и удлинители. Со временем они могут пожелтеть и покрыться грязью — достаточно протереть их влажной тряпкой.

Экономим время и силы

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Для читателей Life.ru Виктория составила список мелких правил, которые облегчат наведение порядка: Начинайте уборку со шкафов и полок. Отсортируйте одежду и предметы, хранящиеся в шкафах на три группы. В первую отправьте те, которые носите и которыми пользуетесь. Во вторую отложите вещи в хорошем состоянии, которыми вы не пользуетесь. Их можно отдать в благотворительные организации или выставить на продажу. В третью группу определите ту одежду, которой вы не пользуетесь уже очень давно, которая потеряла вид, порвалась или сломалась — она отправится на утилизацию; Практикуйте системность. Для этого можно составить план или убирать вещи поэтапно. Например, сначала разобрать мелкие предметы и собрать одежду для стирки, а потом уже приступить к мытью поверхностей; Не делайте двойную работу. Сначала вытрите пыль и мебель, а только потом мойте полы; Носите с собой необходимое. Положите в небольшой ящик, ведро или коробку основные средства для уборки, чтобы не искать по всему дому; Используйте подручные средства. Современные очистители не всегда справляются с грязью и налётом, зато сода, уксус и соль могут выручить в разных ситуациях. Например, от известкового налёта в ванной поможет уксус, а сок лимона с солью очистит деревянные кухонные доски.

Не бойтесь клининга

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"Наши люди в булочную на такси не ездят... и клинингом не пользуются" — пора избавляться от стереотипов о том, что клининг — это что-то заоблачно дорогое. Цены на профессиональную уборку не такие высокие — раз в год точно можно себе позволить. К тому же есть ситуации, когда без него не обойтись: "Например, если у вас аллергия на хозяйственную химию, плесень и пыль. Также следует вызвать профессионалов, если проводите уборку после ремонта или стройки".

Чисто там, где не мусорят

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Навык держать дом в порядке намного более важен, чем умение в нём прибраться, уверяет Виктория. Для начала нужно взять за правило, что у каждой вещи есть место, и возвращать её на него всякий раз после использования. Эту привычку нужно вырабатывать, но в перспективе она сэкономит кучу времени.

Организуйте пространство с помощью контейнеров, коробок и органайзеров — когда у всех категорий вещей есть определённое место, убирать их станет проще. Например, можно поставить в ванной корзину для белья, а на полочке в прихожей оставить блюдце для мелких предметов и ключей Виктория Мустафина эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру"