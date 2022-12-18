Пожар вспыхнул в пансионате "Искра" на Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края произошёл пожар в двухэтажном доме, в результате которого пришлось эвакуировать 54 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар в пансионате в посёлке Кучугуры в Темрюкском районе. Видео © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Всё произошло вчера вечером в посёлке Кучугуры на улице Мира. Как пишет kp.ru, пламя вспыхнуло в одном из корпусов пансионата "Искра". О возгорании сразу сообщили спасателям, которые уже через семь минут прибыли на место для тушения. Площадь пожара к тому моменту составляла уже 150 квадратных метров.

"К ликвидации пожара привлечено от РСЧС 29 человек личного состава, 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек личного состава, 6 единиц техники", — уточнили в МЧС.

В итоге спасателям удалось полностью потушить возгорание. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Теперь предстоит разобраться в причинах пожара.