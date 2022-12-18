Путин подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты. Согласно документу, кандидатуры вносятся главе государства Советом палаты Совфеда по предложениям комитетов СФ.
Президенту направляют не менее трёх кандидатур, он выбирает из них одну и представляет её Совфеду для назначения на должность главы Счётной палаты. Если ни одна из внесённых кандидатур не будет поддержана главой государства, он вправе предложить другого человека.
Постановление о назначении на должность председателя Счётной палаты принимается большинством голосов от общего числа членов Совфеда. Также закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария органа в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.
А 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума в 2023 году в целом по России до 14 375 рублей.