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18 декабря, 09:50

Путин подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты. Согласно документу, кандидатуры вносятся главе государства Советом палаты Совфеда по предложениям комитетов СФ.

Президенту направляют не менее трёх кандидатур, он выбирает из них одну и представляет её Совфеду для назначения на должность главы Счётной палаты. Если ни одна из внесённых кандидатур не будет поддержана главой государства, он вправе предложить другого человека.

Постановление о назначении на должность председателя Счётной палаты принимается большинством голосов от общего числа членов Совфеда. Также закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария органа в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

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kremlin.ru

Андрей Бражников

Комментарий

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Татьяна Губинавчера в 12:17

Все правильно! Матвиенко народ верит!

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