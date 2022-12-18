Путин подписал закон о порядке назначения главы Счётной палаты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты. Согласно документу, кандидатуры вносятся главе государства Советом палаты Совфеда по предложениям комитетов СФ.

Президенту направляют не менее трёх кандидатур, он выбирает из них одну и представляет её Совфеду для назначения на должность главы Счётной палаты. Если ни одна из внесённых кандидатур не будет поддержана главой государства, он вправе предложить другого человека.

Постановление о назначении на должность председателя Счётной палаты принимается большинством голосов от общего числа членов Совфеда. Также закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария органа в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.