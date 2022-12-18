Матыцин объяснил свой уход с поста президента FISU и заявил, что может вернуться
Министр спорта РФ Олег Матыцин возложил полномочия президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) FISU на Леонца Эдера, однако заявил, что в любой момент может вернуться.
Комментируя сообщения СМИ, он отметил, что никуда не уходил. По словам Матыцина, накануне он проинформировал коллег по исполкому, направил им письмо о временном возложении полномочий по руководству FISU на первого вице-президента в соответствии с уставом организации.
"Я в любой момент могу вернуться, как только сочту необходимым, к выполнению обязанностей президента. У меня нет никаких ограничений по участию в мероприятиях FISU, я активно участвую в работе и информирован о том, что происходит в организации. Держу контакт с коллегами и активно участвую в диалоге с ними", — сказал Матыцин журналистам.
А ранее Лайф сообщал, что англичанин Росс Браун покинул пост спортивного директора чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". В своей колонке для сайта организации он указал, что сейчас "наступило самое подходящее время уйти на пенсию".
ТАСС / Софья Сандурская