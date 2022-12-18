Матыцин объяснил свой уход с поста президента FISU и заявил, что может вернуться

Министр спорта РФ Олег Матыцин возложил полномочия президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) FISU на Леонца Эдера, однако заявил, что в любой момент может вернуться.

Комментируя сообщения СМИ, он отметил, что никуда не уходил. По словам Матыцина, накануне он проинформировал коллег по исполкому, направил им письмо о временном возложении полномочий по руководству FISU на первого вице-президента в соответствии с уставом организации.

"Я в любой момент могу вернуться, как только сочту необходимым, к выполнению обязанностей президента. У меня нет никаких ограничений по участию в мероприятиях FISU, я активно участвую в работе и информирован о том, что происходит в организации. Держу контакт с коллегами и активно участвую в диалоге с ними", — сказал Матыцин журналистам.