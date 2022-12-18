Гинеколог рассказала, как повысить женское либидо

Регулярный стресс приводит к отсутствию сексуального желания у женщин, а ВОЗ уже рассматривает снижение либидо как показатель нарушения здоровья. Об этом сообщила доктор медицинских наук в области акушерства и гинекологии, восстановительной медицины, физиотерапии, курортологии и спортивной медицины Елена Силантьева. В беседе с Лайфом она рассказала, что предшествует уменьшению влечения и как это исправить.

Доктор медицинских наук в области акушерства и гинекологии, восстановительной медицины, физиотерапии, курортологии и спортивной медицины Елена Силантьева. Фото © Предоставлено Лайфу

"Женская сексуальность подразумевает тесную взаимосвязь психологического и органического. Потому такая психологическая, казалось бы, проблема, как отсутствие сексуального желания, неизбежно будет сопровождаться целым рядом органических проявлений. Но это можно уложить в понятие "сексуальная неудовлетворённость", следуя букве поставленного вопроса", — рассказала доктор.

Силантьева пояснила, что даже ситуационно возникшая неудовлетворённость обязательно приводит к негативному ожиданию и становится причиной снижения либидо. Хроническая боль как следствие низкого либидо является самостоятельным заболеванием, которое несёт целый каскад нарушений женского здоровья, предупредила врач.

Собеседница Лайфа рассказала, что ВОЗ рассматривает "неудовлетворённость сексуальной функцией" как фактор, снижающий качество жизни женщины, показатель нарушения её здоровья. Кроме того, серьёзными будут и психологические последствия — социальная дезадаптация женщины и семейная дисгармония.

Как уточнила Силантьева, хронический стресс последних лет приводит к снижению полового влечения, а описанные выше органические последствия создают "порочный круг взаимного отягощения". То есть эти факторы закрепляют патологический сексуальный стереотип. Именно поэтому важно раннее выявление и эффективное лечение снижения полового влечения, объяснила она.

"С целью преодоления снижения либидо очень важно исключить причины, которые связаны с какими-либо общими или гинекологическими заболеваниями, приёмом некоторых лекарств, гормональным дисбалансом. В подобных ситуациях требуется помощь профильного специалиста. Не менее важно разобраться в психологических нюансах — межличностных отношениях в паре, социокультурных особенностях пациентки", — сказала гинеколог.

Вместе с этим она сообщила, что всегда для сохранения либидо будет полезен здоровый образ жизни. В частности, нужно долго спать, соблюдать богатую афродизиаками диету, необходимы физическая активность и тренировка мышц тазового дна.

"Прекрасной новостью является появление в нашей стране зарегистрированного лекарственного препарата, повышающего половое влечение. Это пептидный препарат, обладающий доказанной серьёзными исследованиями эффективностью и при этом имеющий очень мало ограничений. Конечно, его назначить может только врач, но теперь у наших дорогих женщин появится реальная возможность изменить свою жизнь к лучшему, меняя качество секса", — сказала доктор.