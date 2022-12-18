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18 декабря, 11:00

На масштабных протестах после отстранения президента Перу погибло уже 23 человека

RPP: В Перу общее число погибших во время протестов выросло до 23

Количество погибших во время протестов в Перу, где был объявлен импичмент президенту Педро Кастильо и к власти пришла Дина Болуарте, увеличилось до 23 человек. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Количество погибших в Перу во время протестов возросло до 23. Видео © Twitter / Fonsi Loaiza

"Общее число погибших по всей стране с начала протестов против правительства Дины Болуарте достигло 23 человек", — говорится в заявлении. Ранее было известно о 20 жертвах.

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Напомним, Конгресс Республики Перу в начале декабря объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помогли даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого начались массовые протесты, из-за чего Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП. Следующие выборы главы государства пока назначены на 2024 год.

Обложка ©

Twitter / Fonsi Loaiza

Татьяна Миссуми

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