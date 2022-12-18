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18 декабря, 10:52
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Лайф публикует видео задержания экс-участника "Дома-2" Джавадова за стрельбу в ресторане

В Челябинске полиция задержала бывшего участника "Дома-2" Альфреда Джавадова

<p>Бывший участник телепроекта "Дом-2", блогер Альфред Джавадов. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/alfredmoskvaooh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Альфред Джавадов</a></p>

Бывший участник телепроекта "Дом-2", блогер Альфред Джавадов. Обложка © vk.com / Альфред Джавадов

Бывший участник телепроекта "Дом-2", блогер Альфред Джавадов, который устроил настоящий террор заведениям Челябинска, был вчера задержан сотрудниками полиции. Об этом Лайфу рассказал источник.

В Челябинске полиция задержала бывшего участника "Дома-2" Альфреда Джавадова. Видео © LIFE

Джавадов уроженец города Сатка Челябинской области. В 2016 году он решил попытать счастье и отправился искать любовь на телепроект "Дом-2", где не продержался и месяца. Не став звездой телеэкранов, он стал заниматься так называемыми "рейдами" заведений и магазинов региона. Он сам называет себя "ревизорро" и утверждает, что действует лишь в интересах клиентов. Так, он врывается в магазины и заявляет о некачественной продукции, устраивает потасовки в кафе и выкладывает видео "разоблачений" в Сеть. Кадры похождений блогера в его соцсетях разбавляют снимки с пачками денег, а также фото с людьми в чёрных балаклавах.

Несколько дней назад несостоявшаяся звезда "Дома-2" вновь отличилась. Он устроил дебош в местном ресторане "Гриль Хаус", где выстрелил при маленьких детях в лицо владельцу заведения. У пострадавшего после нападения начались проблемы со зрением. По данным Лайфа, Джавадова задержали на съёмной квартире. По информации наших источников, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", которое находится на контроле у главного управления МВД.

Влада Кадони увольняют из "Дома-2" из-за "ножа в спину"

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Ранее Лайф писал о том, что бывшая звезда "Дома-2" Руслан Перов стал участником массовой драки со стрельбой в самом центре Санкт-Петербурга. Руслан с другом стал оказывать неоднозначные знаки внимания девушкам-подросткам, что очень не понравилось их ухажёрам. В итоге между обидчиками юных дам и заступниками развязалась жёсткая драка, после чего в ход пошло и оружие.

Оксана Попова

Комментарий

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Атмосферный ФЕРЗЬвчера в 12:08

Дом-2 и ТНТ рассадники проституции и бандитизма.

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