Кадыров на трёх языках обратился к мусульманам мира с важным посланием

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на трёх языках призвал мусульман мира объединиться против НАТО. Он указал на ключевую роль США и Европы в организации войн, переворотов и вторжений в последние сто лет, в результате чего погибли "миллионы мирных жителей". Лидер Чечни отметил, что страны Запада "хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать", и призвал не допустить этого.

"Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие — ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца! Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Россия бросила вызов всем предсказаниям Запада, бросила вызов этому злу и уверенно идёт к победе", — написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров добавил, что нельзя позволять НАТО диктовать условия остальному миру, иначе альянс "в мгновение ока растопчет вашу родину". Пост дублируется на трёх языках: китайском, английском и арабском.