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18 декабря, 10:34
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Кадыров на трёх языках обратился к мусульманам мира с важным посланием

Кадыров обратился к мусульманам на трёх языках с призывом объединиться против США и Европы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на трёх языках призвал мусульман мира объединиться против НАТО. Он указал на ключевую роль США и Европы в организации войн, переворотов и вторжений в последние сто лет, в результате чего погибли "миллионы мирных жителей". Лидер Чечни отметил, что страны Запада "хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать", и призвал не допустить этого.

"Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца! Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Россия бросила вызов всем предсказаниям Запада, бросила вызов этому злу и уверенно идёт к победе", написал он в своём телеграм-канале.

Кадыров добавил, что нельзя позволять НАТО диктовать условия остальному миру, иначе альянс "в мгновение ока растопчет вашу родину". Пост дублируется на трёх языках: китайском, английском и арабском.

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Ранее Кадыров рассказывал об успешной атаке батальона "Запад-Ахмат" на позиции ВСУ. В результате работы военных вражеская группа была уничтожена "в своих же окопах".

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Матвей Шандрыголов

Комментарий

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sergeymakвчера в 10:49

Рамзан молодец. Он инициативный, еще молодой, и у него есть уже хороший опыт административного управления. Проблема в том, что у него нет стратегии. Было бы намного эффективнее, если бы он работал в направлении создания мирового центра ислама в Чечне. Собирал бы под собой исламские государства и группировки по всему миру. Сформулировал бы план лучшей жизни по законам, если не Шариата, то схожей с Шариатом светской жизни с разумной долей либерализма.

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