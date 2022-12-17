Батальон "Запад-Ахмат", действующий в составе российских войск, успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, натовские силы на Украине оказались в весьма невыгодном положении.

"Батальон "Запад-Ахмат" провёл успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнём они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу", — написал чеченский лидер в телеграм-канале и опубликовал кадры работы бойцов батальона.

Кадыров добавил, что подобные успехи демонстрируют и другие батальоны Вооружённых сил России.