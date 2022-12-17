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Регион
Опубликовано 17 декабря 2022, 17:26
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Кадыров сообщил об успешной атаке военных РФ позиций ВСУ

Кадыров сообщил об успешной атаке батальона "Запад-Ахмат" позиций ВСУ

Батальон "Запад-Ахмат", действующий в составе российских войск, успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, натовские силы на Украине оказались в весьма невыгодном положении.

"Батальон "Запад-Ахмат" провёл успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнём они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу", — написал чеченский лидер в телеграм-канале и опубликовал кадры работы бойцов батальона.

Кадыров добавил, что подобные успехи демонстрируют и другие батальоны Вооружённых сил России.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников. Удар, как уточнили в Минобороны РФ, был нанесён в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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