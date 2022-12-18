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18 декабря, 10:41

В Ираке подорвали полицейский кортеж, погибло 10 силовиков

Al Arabiya: Десять иракских полицейских погибли при взрыве в провинции Киркук

Десять сотрудников Иракской федеральной полиции погибли при взрыве бомбы, которую экстремисты заложили на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук. Как сообщает телеканал Al Arabiya, среди жертв значится один офицер.

В момент взрыва правоохранители патрулировали местность близ населённого пункта Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции. Затем они попали в засаду, устроенную боевиками террористической группировки ИГИЛ*.

Согласно сведениям новостного портала Shafaq news, после взрыва началась перестрелка между силами безопасности и группой радикалов. Один из боевиков был уничтожен. Сейчас в районе Эль-Хувейджи полиция проводит масштабную спецоперацию по поимке успевших скрыться террористов.

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Ранее Лайф писал, что полиция Турции задержала в Сирии ответственного за финансовые операции в ИГИЛ. Террористы занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а ещё подготовкой атак.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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ТАСС / ZUMA / Matt Cetti-Roberts

Ирина Фальке

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