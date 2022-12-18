Появилось видео с бабулей-расчленительницей, которая прятала дома останки убитой жены внука

Суд заключил под стражу 66-летнюю пенсионерку из Богородицка Тульской области, которая зарезала и расчленила жену собственного внука, пока та принимала душ. Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в деревне Упёртовка Богородицкого района. 66-летняя пенсионерка сама призналась в убийстве и рассказала все детали трагедии. По её словам, они не ладили с супругой внука и 15 декабря между ними вновь произошла ссора. Когда 29-летняя девушка отправилась в душ, бабушка ударила её два раза в живот и один — в сердце. От полученных травм она скончалась на месте.