Появилось видео с бабулей-расчленительницей, которая прятала дома останки убитой жены внука
В Туле суд арестовал 66-летнюю пенсионерку, которая зарезала и расчленила жену внука
Суд заключил под стражу 66-летнюю пенсионерку из Богородицка Тульской области, которая зарезала и расчленила жену собственного внука, пока та принимала душ. Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета.
В Тульской области заключили под стражу 66-летнюю пенсионерку, обвиняемую в убийстве и расчленении супруги собственного внука. Видео © t.me / СУ СК России по Тульской области
"По ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области жительница Богородицка, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", заключена под стражу", — сказано в сообщении.
Трагедия произошла в деревне Упёртовка Богородицкого района. 66-летняя пенсионерка сама призналась в убийстве и рассказала все детали трагедии. По её словам, они не ладили с супругой внука и 15 декабря между ними вновь произошла ссора. Когда 29-летняя девушка отправилась в душ, бабушка ударила её два раза в живот и один — в сердце. От полученных травм она скончалась на месте.