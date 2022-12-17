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17 декабря, 16:21

Под Тулой 66-летняя пенсионерка зарезала и расчленила жену внука

В Тульской области взяли под стражу 66-летнюю женщину, которая убила и расчленила жену внука. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, пенсионерка сама рассказала правоохранителям о преступлении. Инцидент произошёл в деревне Упёртовке. Из-за личной неприязни женщина дважды ударила 29-летнюю девушку ножом в живот и один раз в сердце. Как пишут "Тульские известия", убийство произошло, когда жертва мылась в душе.

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"Следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела продолжает сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", — указали в ведомстве.

Ранее Лайф писал о том, что в городе Тихвине Ленинградской области женщина захотела пострелять из ружья и случайно убила дядю.

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СУ СК РФ по Тульской области

Илья Суриков

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