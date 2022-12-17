Под Тулой 66-летняя пенсионерка зарезала и расчленила жену внука

В Тульской области взяли под стражу 66-летнюю женщину, которая убила и расчленила жену внука. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, пенсионерка сама рассказала правоохранителям о преступлении. Инцидент произошёл в деревне Упёртовке. Из-за личной неприязни женщина дважды ударила 29-летнюю девушку ножом в живот и один раз в сердце. Как пишут "Тульские известия", убийство произошло, когда жертва мылась в душе.

"Следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела продолжает сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", — указали в ведомстве.