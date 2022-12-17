Немцев вновь призвали усиленно экономить газ, несмотря на морозы

Планы немецких властей по экономии газа с треском рухнули из-за резкого наступления холодов. В связи с этим жителей Германии вновь призвали меньше расходовать голубое топливо, сообщает издание Die Welt.

"Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа в понедельник (12 декабря), так что пока это должно оставаться исключением. Поэтому, несмотря на холод, я хотел бы попросить вас быть осторожными с потреблением газа", — заявил руководитель Федерального агентства ФРГ Клаус Мюллер в срочном обращении к согражданам.

По данным журналистов издания, нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако верхушка немецкого кабмина уже сейчас начала беспокоиться из-за затянувшихся заморозков, которые странам ЕС придётся пережить без российского топлива.