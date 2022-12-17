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17 декабря, 16:12

Немцев вновь призвали усиленно экономить газ, несмотря на морозы

Die Welt: Планы Германии по экономии газа провалились из-за резкого наступления морозов

Планы немецких властей по экономии газа с треском рухнули из-за резкого наступления холодов. В связи с этим жителей Германии вновь призвали меньше расходовать голубое топливо, сообщает издание Die Welt.

"Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа в понедельник (12 декабря), так что пока это должно оставаться исключением. Поэтому, несмотря на холод, я хотел бы попросить вас быть осторожными с потреблением газа", — заявил руководитель Федерального агентства ФРГ Клаус Мюллер в срочном обращении к согражданам.

По данным журналистов издания, нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако верхушка немецкого кабмина уже сейчас начала беспокоиться из-за затянувшихся заморозков, которые странам ЕС придётся пережить без российского топлива.

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При этом ранее телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщал, что Германия и ряд стран ЕС продолжают покупать российский газ. Сначала топливо поступает в Бельгию, а после его перевозят в ФРГ. Как уточнил вице-президент института Стефан Коотс, объёмы поставок составляют около пяти миллиардов кубометров в год.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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