Тает как снег: Почему Европе может не хватить запасов газа из-за наступления аномальных холодов К весне инфляция в еврозоне из-за роста цен на энергию может достигнуть 20% повсеместно 14 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Zuma

Разрушение цепочек энергопоставок обещает Европе апокалипсис, осталось только сломать существующую систему, обрушить рынок и релоцировать все крупные производства преимущественно в США, по воле случая — в Китай и по мелочи в остальные страны. Однако что делать этой зимой, европейцы уже не знают, запасы газа не рассчитаны на аномально холодную погоду.

Германия

Газотрейдинговый бизнес немецких контрагентов "Газпрома" окончательно разрушен, констатируют эксперты после подрыва "Северных потоков". RWE, Gazprom Germania, Uniper зарабатывали на перепродаже русского газа, покупая его оптом в России и сбывая в розницу преимущественно Восточной Европе. Газовые трейдеры получили штрафы за неисполнение обязанностей и поставлены перед необходимостью закупать газ на споте, торгуясь с азиатами.

В результате экспорт газа из ФРГ упал синхронно с импортом из России, что привело к разрушению биржевого рынка газа в Европе и скачку цен, реальных запасов газа на рынке не осталось. Убытки Берлина во время СВО — десятки миллиардов евро.

Энергетический кризис отразился на церквях в Германии. 24 ноября 2022 года. Город Росток, Германия. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck

Британия

— Энергосистема Великобритании столкнулась с критическим падением выработки электроэнергии от ВИЭ из-за тёмной и безветренной холодной погоды, — пишет Financial Times. — Растущая доля ветроэнергетики в энергобалансе создала дополнительное давление на энергосистему. Когда пиковый спрос на электроэнергию вырос на 10% — до 45 ГВт. Газовые электростанции Великобритании вышли на полную мощность, а выбросы CO2 на 60% выше среднего показателя за 2021 год.

— Украинский кризис усложнил пагубные для экономики последствия пандемии. Так, в Великобритании рождественские праздники будут омрачены массовыми забастовками, которые обойдутся правительству очень дорого, — пишет иранское издание Hamshahri.

Британцы — на протесте против роста стоимости жизни. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

ТЭК Европы

"Газпром" подаёт газ транзитом через Украину. Показатели последних дней сохраняются на уровне майских. В Европе продолжает держаться холодная погода, которая на два-три градуса ниже средней нормы. ЕС находится в режиме повышенного зимнего отбора из ПХГ. Призывы политиков не мыться, не готовить и не греться, похоже, не действуют — граждане не экономят. По данным европейских аналитиков, ПХГ заполнены на 87,34%, уменьшение за сутки составляет 0,69%, и это новый максимум с начала сезона отбора. Наблюдается также и тренд на понижение объёмов регазификации.

Это свидетельствует о сокращении запасов СПГ в резервуарах приёмных терминалов, т.е. Европа стала потреблять больше — новые партии СПГ не успевают за скоростью расхода. Европейская ветка "Турецкого потока", по данным ENTSOG на 13 декабря, загружена до максимума — 45,1 млн м3 в сутки.

Строительство терминала для приёма сжиженного природного газа (СПГ) в городе Брунсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Marcus Brandt

Экспорт нефти из России морским путём по итогам прошлой недели подрос. Крупнейшими потребителями ожидаемо стали Китай, Индия и Турция. В Чёрном море импорт активно наращивается Болгарией, которая освобождена от эмбарго.

— В случае если Европа восстанет против американского доминирования или сдастся России, то энергоренессанс Европы возможен. Причём там всё равно будет масса проблем, которые копились десятилетиями. Среди них — сокращение энергогенерации. Франция, Британия и Германия переживают падение производства электроэнергии. На это повлияло и закрытие АЭС. Деиндустриализация. В Британии реальный сектор экономики — промпроизводство плюс сельское хозяйство — составляет всего 16% от ВВП, — отметил политолог Александр Роджерс.

По его словам, газовые хранилища Европы не предназначены для постоянного забора газа, они строились для использования с учётом ставки на действующие трубопроводы. А залить все слои бизнеса и населения деньгами и дотациями ЕС не в силах уже сейчас. К весне ситуация может катастрофически ухудшиться. Тающий на глазах газ из-за холодной погоды взвинтит инфляцию в еврозоне, которая сейчас в разбросе от 12 до 40%, в два раза, повысив общий уровень до 20%.

Авторы Дмитрий Шестопалов