Как западные СМИ готовят мир к третьей мировой и при чём тут Россия О каких битвах России и Запада пишут западные СМИ, не исключая как прямого столкновения, так и войны за финансовую систему. 12 декабря, 23:40 Военные учения НАТО "Железное копье - 2022" на полигоне Адажи в Латвии. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Больше всех, согласно опросу Ipsos с участием 32,5 тыс. человек в 33 странах, третью мировую ждут в Австралии, Ирландии и Мексике. Брюссель занимает в этом параде страха только 10-е место. Канада и США расположились на 12-й и 13-й позициях, россиян вообще не спросили, но тенденции, конечно, налицо.

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Топ-парад бредящих разгромом России отставных военных возглавил экс-генерал Иностранного легиона Мишель Яковлефф, который предложил Вооружённым силам Украины бомбить российские парады на 9 Мая. "Для НАТО поражение России на Украине перечеркнуло бы советскую победу над нацистской Германией", — пояснил он французской аудитории. До этого бред секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявившего о готовности Киева бить по территории РФ в случае ударов по Украине, спровоцировал поток опровержений со стороны официальных структур Запада.

Зачем США полномасштабная война с Россией

По версии американских журналистов Foreign Policy, генерал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов США, считает, что большой объём вооружения, отправленного на Украину, может негативно сказаться на выполнении оперативных планов OPLAN Минобороны США.

Согласно его концепции, военная агрессия необходима профильному ведомству практически во всех точках планеты. Один из планов посвящён полномасштабной войне НАТО против России. Под него есть конкретные нормативы хранения техники, ракет, боеприпасов. Но сейчас склады пустеют, а Минобороны не успевает пополнять запасы.

Марк Милли понимает, что "Украина не справляется" с поставленными Вашингтоном задачами, а значит, смысла вливаний туда нет, пишет агентство. Другое дело — реальность "большой войны" с Россией.

Генерал Марк Милли. Фото © Public Domain

— Нас тревожит слишком быстрый расход боеприпасов [на Украине], — рассказывает бывший заместитель помощника министра обороны США по России и НАТО Джим Таунсенд авторам Foreign Policy. — Нам станет ещё труднее обеспечивать их [украинцев], если они будут думать, что у нас полным-полна коробочка боеприпасов. Это совсем не так.

Теперь Украина жалуется на нехватку вооружения и боеприпасов. И Марк Милли жалуется на то же самое. Конгресс не понимает метаний Пентагона, так как подобным планам лет 10 и ситуация на складах никогда не совпадала с запросами.

Подбитый танк СВУ. Фото © Shutterstock

Финансовая битва России и США

А Роберт Фарли из 19FortyFive назвал спецоперацию России на Украине ломкой финансовой гегемонии США. Проанализировав взаимные ультиматумы, заморозку российских активов, требования Москвы о выплатах за сырьё в рублях и ряд других факторов, Фарли сделал вывод: Россия и Запад вступили в "титаническую битву" за будущее мировой финансовой системы. По его мнению, к полюсу России присоединятся экс-колонии Запада — от стран Африки до Латинской Америки.

Авторы Елена Стафеева