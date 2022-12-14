Для чего лидеры G7 угрожают Путину трибуналом Что означает угроза лидеров G7, которые заявили: "Мы привлечём президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом". 12011 12011 Обложка © ТАСС / AP / Wolfgang Rattay

Страны G7 по итогам онлайн-саммита с участием Зеленского сделали ряд неоднозначных заявлений, в числе которых намерение "привлечь президента Путина к ответственности в соответствии с международным правом". Помимо этого, они напомнили, что в отношении Москвы будет продолжена санкционная политика и создана международная платформа для координации финансовой помощи Киеву.

Вообще вселенскому бюджету Украины западные страны уделяют большое внимание. Так, ещё одним заявлением стало сообщение о лондонской конференции, которая пройдёт в июне следующего года и определит долгосрочную стратегию восстановления республики. Оптимистичные заявления на фоне последних военных неудач ВСУ выглядят не более как информационный пиар, считают политологи.

Фраза — "Мы привлечём президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом" — говорит о многом.

— Это давление на психику российской стороны в условиях боевых действий. Сейчас ни для кого не секрет, что Россия перехватила инициативу на фронте, наносит большой урон ВСУ. Многие западные аналитики говорят о перспективах освобождения российскими войсками всей Украины. В этих условиях все структуры США и ЕС используют различные приёмы пропаганды, стремясь запугать российскую политическую элиту и население. Тем не менее, я думаю, это не помешает завершить освобождение Украины, а дальше уже при участии самих граждан бывшего украинского государства будет суд и над исполнителями агрессии против России, и над её организаторами, в том числе политиками западных государств, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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Раз на текущий момент пока не вынесены какие-то юридически обязывающие акты — это пропаганда, полагает он. Это также часть боевых действий, далеко не самая страшная на фоне тех жестоких обстрелов, которые приходится выдерживать жителям Донецка.

Эксперты напоминают, что НАТО надеялось разгромить Россию в течение этого года — к маю 2022-го. Дальше по праву сильного просто разграбить Россию, предъявляя ей те или иные требования. Судя по разговорам о конфискации активов и желании взыскать средства на восстановление Украины, речь идёт о сохранении планов Северного альянса об агрессии в отношении РФ и захвате её природных богатств.

Далеко ходить не нужно, чтобы понять, что со времён холодной войны западные элиты не расстались с надеждой напасть на Россию и победить её. Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House объясняет — чтобы решить проблему России, надо искоренить "имперское мышление" у русских.

— Россия будет представлять угрозу для мира до тех пор, пока её граждане говорят об "исторических русских землях" и думают по-имперски. "Имперский зуд" в русских так глубоко укоренился, что его нужно вырезать из мышления элит и даже из народного воображения. Слишком много людей верит в это так же горячо, как в религию, — заявляет британский аналитический центр.

Для этого необходима, по словам западных аналитиков, масштабная вивисекция русского менталитета. Поскольку "русская угроза", по их мнению, сохранится даже после "победы Украины в войне". Британцы надеются дожать "имперскую Россию", лишить русских их национального кода и вогнать в границы XVI века. Прямо прививка русофобии от главных пиратов континента.

Авторы Елена Стафеева