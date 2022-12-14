ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Для чего лидеры G7 угрожают Путину трибуналом

Что означает угроза лидеров G7, которые заявили: "Мы привлечём президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом".

Опубликовано 13 декабря 2022, 23:40
12011
Обложка © ТАСС / AP / Wolfgang Rattay

Обложка © ТАСС / AP / Wolfgang Rattay

Страны G7 по итогам онлайн-саммита с участием Зеленского сделали ряд неоднозначных заявлений, в числе которых намерение "привлечь президента Путина к ответственности в соответствии с международным правом". Помимо этого, они напомнили, что в отношении Москвы будет продолжена санкционная политика и создана международная платформа для координации финансовой помощи Киеву.

Вообще вселенскому бюджету Украины западные страны уделяют большое внимание. Так, ещё одним заявлением стало сообщение о лондонской конференции, которая пройдёт в июне следующего года и определит долгосрочную стратегию восстановления республики. Оптимистичные заявления на фоне последних военных неудач ВСУ выглядят не более как информационный пиар, считают политологи.

Фраза — "Мы привлечём президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом" — говорит о многом.

Это давление на психику российской стороны в условиях боевых действий. Сейчас ни для кого не секрет, что Россия перехватила инициативу на фронте, наносит большой урон ВСУ. Многие западные аналитики говорят о перспективах освобождения российскими войсками всей Украины. В этих условиях все структуры США и ЕС используют различные приёмы пропаганды, стремясь запугать российскую политическую элиту и население. Тем не менее, я думаю, это не помешает завершить освобождение Украины, а дальше уже при участии самих граждан бывшего украинского государства будет суд и над исполнителями агрессии против России, и над её организаторами, в том числе политиками западных государств, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Раз на текущий момент пока не вынесены какие-то юридически обязывающие акты — это пропаганда, полагает он. Это также часть боевых действий, далеко не самая страшная на фоне тех жестоких обстрелов, которые приходится выдерживать жителям Донецка.

Против кого Польша собирает самую большую армию Европы
Против кого Польша собирает самую большую армию Европы

Эксперты напоминают, что НАТО надеялось разгромить Россию в течение этого года — к маю 2022-го. Дальше по праву сильного просто разграбить Россию, предъявляя ей те или иные требования. Судя по разговорам о конфискации активов и желании взыскать средства на восстановление Украины, речь идёт о сохранении планов Северного альянса об агрессии в отношении РФ и захвате её природных богатств.

Далеко ходить не нужно, чтобы понять, что со времён холодной войны западные элиты не расстались с надеждой напасть на Россию и победить её. Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House объясняет — чтобы решить проблему России, надо искоренить "имперское мышление" у русских.

Россия будет представлять угрозу для мира до тех пор, пока её граждане говорят об "исторических русских землях" и думают по-имперски. "Имперский зуд" в русских так глубоко укоренился, что его нужно вырезать из мышления элит и даже из народного воображения. Слишком много людей верит в это так же горячо, как в религию, — заявляет британский аналитический центр.

Для этого необходима, по словам западных аналитиков, масштабная вивисекция русского менталитета. Поскольку "русская угроза", по их мнению, сохранится даже после "победы Украины в войне". Британцы надеются дожать "имперскую Россию", лишить русских их национального кода и вогнать в границы XVI века. Прямо прививка русофобии от главных пиратов континента.

Как западные СМИ готовят мир к третьей мировой и при чём тут Россия
Как западные СМИ готовят мир к третьей мировой и при чём тут Россия
BannerImage
Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!