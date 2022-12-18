Четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Система противовоздушной обороны сработала над территорией Белгорода и области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадало четыре человека.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", — написал он в телеграм-канале.

Гладков сообщил, что в данный момент находится на месте происшествия, более детальной информацией он пообещал поделиться позже.