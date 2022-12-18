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18 декабря, 10:56

Четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Гладков: Над Белгородом и областью работает ПВО, есть пострадавшие

<p> Над Белгородом и областью работает ПВО. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/belgorod01" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Белгород № 1"</a></p>

Над Белгородом и областью работает ПВО. Обложка © t.me / "Белгород № 1"

Система противовоздушной обороны сработала над территорией Белгорода и области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадало четыре человека.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", — написал он в телеграм-канале.

Гладков сообщил, что в данный момент находится на месте происшествия, более детальной информацией он пообещал поделиться позже.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская система ПВО сбила украинскую ракету над селом Казначеевка в Белгородской области. В результате никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, из-за этого ряд населённых пунктов остался без света.

Оксана Попова

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