Четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Украины
Гладков: Над Белгородом и областью работает ПВО, есть пострадавшие
Над Белгородом и областью работает ПВО. Обложка © t.me / "Белгород № 1"
Система противовоздушной обороны сработала над территорией Белгорода и области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадало четыре человека.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", — написал он в телеграм-канале.
Гладков сообщил, что в данный момент находится на месте происшествия, более детальной информацией он пообещал поделиться позже.
Ранее Лайф рассказывал, что российская система ПВО сбила украинскую ракету над селом Казначеевка в Белгородской области. В результате никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, из-за этого ряд населённых пунктов остался без света.