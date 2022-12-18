ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2022, 10:56

Четыре человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны Украины

Гладков: Над Белгородом и областью работает ПВО, есть пострадавшие

Над Белгородом и областью работает ПВО. Обложка © t.me / "Белгород № 1"

Над Белгородом и областью работает ПВО. Обложка © t.me / "Белгород № 1"

Система противовоздушной обороны сработала над территорией Белгорода и области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадало четыре человека.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", — написал он в телеграм-канале.

Гладков сообщил, что в данный момент находится на месте происшествия, более детальной информацией он пообещал поделиться позже.

Турчак посетил линию обороны и проведал мобилизованных из Белгородской области
Турчак посетил линию обороны и проведал мобилизованных из Белгородской области

Ранее Лайф рассказывал, что российская система ПВО сбила украинскую ракету над селом Казначеевка в Белгородской области. В результате никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, из-за этого ряд населённых пунктов остался без света.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar