Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны
На следующей неделе глава государства Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Также корреспондент сообщил, что на следующей неделе у президента запланирован визит в Минск, вручение государственных наград и проведение заседания Госсовета о реализации молодёжной политики в современных условиях.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения военной спецоперации. На вертолёте он осмотрел районы дислокации войск и проверил передовые позиции. Также глава Минобороны пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.