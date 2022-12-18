Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны

На следующей неделе глава государства Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Также корреспондент сообщил, что на следующей неделе у президента запланирован визит в Минск, вручение государственных наград и проведение заседания Госсовета о реализации молодёжной политики в современных условиях.