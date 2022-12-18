Пользователей предупредили об угрозе передачи вирусов со смартфона на компьютер

Подхватить вирусы и вредоносные программы на компьютер можно даже при скачивании файлов на телефон. Как объяснил руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелёв, "шпионы" проникнут на ПК при синхронизации устройств, а вы даже не заметите.

"Подобные атаки очень хитрые и специфичные, потому что хакерам нужно знать, что жертва точно подключит смартфон к компьютеру, и скоординировать атаку так, чтобы суметь проэксплуатировать этот вектор", — приводит его слова "Газета.ru".

По его словам, таким способом хакеры пользуются только если более простые вещи, например фишинг или социальная инженерия, не сработали. При этом он подчеркнул, что передача вируса не всегда сопровождается обменом файлов между устройствами — некоторые вредоносные программы активируются, даже когда происходит обычное соединение между смартфоном и ПК.

"Такой вариант, напомню, бывает очень редко, потому что злоумышленник должен знать, как сначала проэксплуатировать "дыры" в смартфоне, а потом ещё и в компьютере", — пояснил Коростелёв.

Однако для тех, кто не хочет "заразить" свой компьютер, есть одно очень простое, но действенное правило — всегда сканировать файлы смартфона мобильным антивирусом перед его подключением к ПК.