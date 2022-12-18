Глава Минпросвещения проголосовал за название "Пионеры" для движения детей и молодёжи

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов проголосовал за название "Пионеры" для нового движения детей и молодёжи. Об этом он сказал журналистам на I съезде организации.

"Я голосовал за название "Пионеры", <…> но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники", — сказал Кравцов.

По его мнению, название "Пионеры" ближе для старшего поколения, а для молодёжи, возможно, не так актуально и связано с Советским Союзом. Министр отметил, что в СССР было много хорошего, но в 1990-е годы "от этого прошлого быстро отказались". Однако процессы, происходящие сегодня, возвращают к традициям, считает он.

"Мне кажется, что в системе советского прошлого было определённое навязывание, и, наверное, это вызывало отторжение. Важно этих ошибок не повторить, дать свободу школьникам, детям определиться с названием", — добавил Кравцов. Министр отметил, что атрибутику школьники также выберут себе сами.