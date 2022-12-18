Зеленский признался в "большом позитиве" по поставкам ЗРК Patriot от США
Зеленский надеется на "позитивный исход" переговоров с США по поставкам ЗРК Patriot
Украинский лидер Владимир Зеленский "с большим позитивом" оценивает исход перговоров с американским президентом Джо Байденом, касаемо передачи Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Мнением он поделился в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
"Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", — сказал он с улыбкой на лице.
Зеленский заявил, что на тему передачи данных комплексов он беседует с Байденом регулярно. По его оценке, высокий уровень его отношений с президентом США может говорить о "положительном решении данного вопроса".
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что власти США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot в ближайшее время. По некоторым данным, Администрация Президента США Джо Байдена сейчас дорабатывает планы по их отправке Киеву. Решение должен сначала одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего оно будет отправлено на подпись президенту Джо Байдену. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев уже заявил, что Patriot сразу при попадании на территорию Украины станут законной целью ВС РФ.
ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT