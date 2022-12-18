Зеленский признался в "большом позитиве" по поставкам ЗРК Patriot от США

Украинский лидер Владимир Зеленский "с большим позитивом" оценивает исход перговоров с американским президентом Джо Байденом, касаемо передачи Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Мнением он поделился в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом", — сказал он с улыбкой на лице.

Зеленский заявил, что на тему передачи данных комплексов он беседует с Байденом регулярно. По его оценке, высокий уровень его отношений с президентом США может говорить о "положительном решении данного вопроса".