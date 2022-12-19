Спорт с хвостатым: 6 способов превратить прогулку с собакой в тренировку

Монотонные занятия спортом давно ушли в прошлое — сегодня для работы над своим телом совсем не обязательно покупать абонемент в зал. Альтернативой тренировке может стать и прогулка с собакой, а некоторые упражнения понравятся не только вам, но и вашему питомцу. О том, как превратить спорт в занимательный досуг, рассказала Лайфу доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова.

Она напомнила, что любую тренировку стоит начинать с разминки. Нужно слегка увеличить темп ходьбы, а если есть силы и желание, можно пробежаться. Такая активность принесёт пользу и радость как хозяину, так и питомцу. Андрианова рекомендует отправиться с животным на хайкинг, в лес или выбрать маршрут в гору — собаки отлично справляются с такой нагрузкой.

"В качестве кардиоупражнений могут послужить и совместные прыжки на скакалках. Да-да, не удивляйтесь! Просто вбейте в поисковик запрос — и вы получите огромное количество забавных видео, на которых питомцы не отстают в ловкости от своих хозяев (скорее наоборот)", — продолжила тренер.

В прогулку можно привнести немного воспитательных элементов. Очень важно, чтобы питомец понимал, когда можно резвиться, а когда нужно сохранять спокойствие. Команда "Место!" для собаки позволит вам выполнить несколько подходов выпадов или отжиманий, пока четвероногий друг ловит взглядом каждое ваше движение, отметила собеседница Лайфа. А за прилежание собаку надо наградить и пообниматься с ней.

Поскольку псы обожают игровые виды спорта, здесь есть где разгуляться фантазии. Баскетбол это или футбол — стоит просто начать набивать мяч... и ответная реакция животного не заставит себя ждать. Многие породы собак отлично чувствуют себя в воде, напомнила Андрианова, приведя в пример многочисленные видео с собаками на доске для сёрфинга и сапах.

"Самое важное в таких занятиях — это контроль животного. Тогда совместная тренировка принесёт не только пользу для здоровья, но и заряд бодрости и хорошего настроения на весь день", — резюмировала инструктор.