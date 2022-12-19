Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 20 и 21 декабря

Рейсы авиакомпании iFly в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, вынужденно отменены. Об этом сообщил туроператор Tez Tour.

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря. Об этом перевозчик уведомил Tez Tour сегодня", — приводит ТАСС сообщение туроператора.