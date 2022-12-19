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19 декабря, 14:57

Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 20 и 21 декабря

Рейсы авиакомпании iFly в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря, вынужденно отменены. Об этом сообщил туроператор Tez Tour.

"Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря. Об этом перевозчик уведомил Tez Tour сегодня", — приводит ТАСС сообщение туроператора.

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Ранее Лайф уже писал, что рейсы авиакомпании из Внуково в Египет были отменены 15 декабря из-за ограничения полётов в воздушном пространстве Иордании. iFly пыталась перестроить маршрут и пролететь над Сирией, однако в Росавиации увидели существенные недочёты в таком предложении перевозчика. В итоге авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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