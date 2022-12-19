"Он празднует на небесах": Сын Марадоны обратился к Месси от имени отца

"Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах", — расчувствовался он в соцсетях, отметив, что хочет обнять форварда.