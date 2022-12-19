"Он празднует на небесах": Сын Марадоны обратился к Месси от имени отца
Сын Диего Марадоны: Никто не заслуживал кубок и победу на ЧМ больше, чем Месси
Месси после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Обложка © Twitter / Selección Argentina
Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны поздравил нападающего сборной Лионеля Месси с победой над Францией в финале чемпионата мира в Катаре.
"Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах", — расчувствовался он в соцсетях, отметив, что хочет обнять форварда.
Напомним, вчера сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. При этом футболист обошёл Марадону по числу трофеев со сборной Аргентины.