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19 декабря, 14:47

"Он празднует на небесах": Сын Марадоны обратился к Месси от имени отца

Сын Диего Марадоны: Никто не заслуживал кубок и победу на ЧМ больше, чем Месси

<p>Месси после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Argentina/status/1604620022583803906/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Selección Argentina</a></p>

Месси после победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Обложка © Twitter / Selección Argentina

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны поздравил нападающего сборной Лионеля Месси с победой над Францией в финале чемпионата мира в Катаре.

"Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах", — расчувствовался он в соцсетях, отметив, что хочет обнять форварда.

Пеле трогательно поздравил сборную Аргентины, вспомнив о Марадоне

Пеле трогательно поздравил сборную Аргентины, вспомнив о Марадоне

Напомним, вчера сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре. При этом футболист обошёл Марадону по числу трофеев со сборной Аргентины.

Николь Вербер

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