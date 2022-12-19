Путин допустил рост товарооборота России и Белоруссии до рекордных $40 млрд

Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году может достигнуть рекордных $40 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

"Есть основания полагать, что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку 40 млрд долларов торгового оборота", — сказал российский лидер.