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19 декабря, 14:44

Путин допустил рост товарооборота России и Белоруссии до рекордных $40 млрд

Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году может достигнуть рекордных $40 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

"Есть основания полагать, что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку 40 млрд долларов торгового оборота", — сказал российский лидер.

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Как уже писал Лайф, Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой — подвести итоги сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.

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kremlin.ru

Ирина Фальке

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