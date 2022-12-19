Путин допустил рост товарооборота России и Белоруссии до рекордных $40 млрд
Товарооборот России и Белоруссии в 2022 году может достигнуть рекордных $40 миллиардов, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.
"Есть основания полагать, что и в этом году у нас будет новый рекорд. Скорее всего, мы выйдем на планку 40 млрд долларов торгового оборота", — сказал российский лидер.
Как уже писал Лайф, Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой — подвести итоги сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.