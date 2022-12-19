Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с наступающим Новым годом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина и всех россиян с наступающим Новым годом.

Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Минске. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Учитывая, что мы собрались сегодня практически в канун Нового года, Владимир Владимирович, позвольте от имени белорусского народа поздравить вас и весь российский народ с наступающим Новым годом", — сказал Лукашенко в ходе переговоров с Путиным.

Белорусский лидер также выразил надежду, что у него ещё будет возможность лично поздравить российского президента с праздником.