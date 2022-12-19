Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с наступающим Новым годом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина и всех россиян с наступающим Новым годом.
Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Минске. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Учитывая, что мы собрались сегодня практически в канун Нового года, Владимир Владимирович, позвольте от имени белорусского народа поздравить вас и весь российский народ с наступающим Новым годом", — сказал Лукашенко в ходе переговоров с Путиным.
Белорусский лидер также выразил надежду, что у него ещё будет возможность лично поздравить российского президента с праздником.
Как уже писал Лайф, Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. В планах — встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая началась с беседы с участием членов правительств двух стран и министров. На повестке — наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. После политики намерены продолжить переговоры в формате один на один.
Telegram / Кремль. Новости