Главный раввин России зажёг в Москве первую ханукальную свечу

Главный раввин России Берл Лазар зажёг в Москве первую ханукальную свечу. Церемония прошла в воскресенье и была приурочена к празднованию еврейского праздника свечей Хануки, передаёт ТАСС.

Главный раввин России Берл Лазар зажёг в Москве первую ханукальную свечу. Видео © ТАСС / Максим Чурусов

Ханука ежегодно празднуется с 25-го числа месяца кислев по 2-е число месяца тевет по еврейскому календарю. В текущем году праздник отмечается с вечера 18 декабря до ночи 26 декабря. В этот день традиционные свечи зажигают на площадях многих регионов страны.

"Когда мы зажигаем менору в центре Москвы, мы говорим, что, может быть, вокруг какие-то трудности, темнота, но внутри человека существует огонь, который никогда не гаснет, а наоборот, становится больше и больше. От одной свечки зажигаешь другую свечку, и они освещают весь окружающий мир", — указал Берл Лазар, обращаясь к общине.