В ОКР оценили перспективы перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

"Мы привыкли к Европе, там большинство сильных команд, плюс европейский клубный турнир. Это всё чрезвычайно важно, с одной стороны. С другой стороны, нашим ребятам нужно как можно больше играть в международных матчах. В Азии тоже есть сильные команды. Мы видим, как на чемпионате мира здорово играли и японцы, и корейцы, да и Иран неплохо себя показал. Вопрос очень непростой, спорный", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".