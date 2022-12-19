В ОКР оценили перспективы перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Жуков назвал спорным вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Вопрос о переходе Российской федерации футбола в Азиатскую конфедерацию является сложным и спорным, заявил почётный президент ОКР Александр Жуков. По его словам, отечественный футбол нуждается в международных соревнованиях.
"Мы привыкли к Европе, там большинство сильных команд, плюс европейский клубный турнир. Это всё чрезвычайно важно, с одной стороны. С другой стороны, нашим ребятам нужно как можно больше играть в международных матчах. В Азии тоже есть сильные команды. Мы видим, как на чемпионате мира здорово играли и японцы, и корейцы, да и Иран неплохо себя показал. Вопрос очень непростой, спорный", — заявил он газете "Спорт-Экспресс".
Лайф писал, что в Министерстве спорта РФ подтвердили обсуждение возможности перехода РФС в АФК. Там рассказали, что данный вопрос будет решаться на ближайшем заседании исполкома организации.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV