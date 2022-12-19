Учёные выяснили, под какую музыку младенцы засыпают быстрее всего, и это не только колыбельные

Оказывается, что колыбельные песни — не единственная музыка, под которую можно уложить спать младенца. К такому выводу пришли учёные из Университета Данди в Шотландии.

Как пишет журнал Psychological Studies, в котором было опубликовано исследование, специалисты провели эксперимент с сотней детей в возрасте до недели. Учёные изучили, насколько быстро младенцы переходили от дремоты ко сну в условиях полной тишины, и сравнили результаты с теми, когда им включали медленную или весёлую музыку.

Оказалось, что быстрее дети засыпали, слушая перед сном музыку. Тишина же такого эффекта не оказывала. По словам учёных, под музыку младенцы чаще закрывают глаза. Теперь они планируют более глубоко изучить реакцию малышей на музыку.