Врач объяснил, что категорически нельзя делать при ОРВИ у ребёнка

Детям нельзя давать препараты "Ибуклин", "Аспирин" и "Анальгин", чтобы сбить высокую температуру. Об этом сказал врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов. Также он перечислил, чего не следует делать родителям при лечении ОРВИ у ребёнка.

Врач предупредил, что неверные методы могут вызвать интоксикацию, проблемы с печенью, понизят иммунитет и вряд ли сильно собьют температуру у малыша. Прежде всего нельзя обтирать ребёнка водкой или уксусом из-за токсичности, их пары всасываются через кожу и вдыхаются. Также нужно сбивать температуру, даже если она не очень высокая, но тяжело переносится. Из разрешённых препаратов — "Парацетамол" и "Ибупрофен", но совмещать их нельзя, заметил доктор, как и давать комбинированный "Ибуклин".

"Если хочется чередовать, то вот несколько правил для этого: придерживаться интервала в 4–6 часов, приём не должен продолжаться более трёх суток", — написал он.

А вот "Анальгин" негативно влияет на кроветворение и повышает восприимчивость организма к инфекциям, "Аспирин" запрещён для возраста младше 15 лет, а "Нимесулид" губительно действует на детскую печень, рассказал Абакумов.