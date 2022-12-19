Пережившего покушение главу Русского дома эвакуируют из ЦАР

Главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют после покушения. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского посольства в республике Владислав Ильин. Куда именно будет эвакуирован раненый, он не уточнил.