Пережившего покушение главу Русского дома эвакуируют из ЦАР
Посол России Ильин: Главу Русского дома в ЦАР Сытого экстренно эвакуируют после пережитого покушения
Дмитрий Сытый. Фото © VK / Содружество офицеров – СОМБ
Главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют после покушения. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского посольства в республике Владислав Ильин. Куда именно будет эвакуирован раненый, он не уточнил.
По словам Ильина, состояние Сытого остаётся тяжёлым, медики продолжают бороться за его жизнь.
"Принято решение об экстренной эвакуации", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Напомним, что о покушении на директора Русского дома в ЦАР стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. Известно, что у дома дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.