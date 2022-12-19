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Опубликовано 19 декабря 2022, 11:24

Пережившего покушение главу Русского дома эвакуируют из ЦАР

Посол России Ильин: Главу Русского дома в ЦАР Сытого экстренно эвакуируют после пережитого покушения

Дмитрий Сытый. Фото © VK / Содружество офицеров – СОМБ

Дмитрий Сытый. Фото © VK / Содружество офицеров – СОМБ

Главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют после покушения. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь российского посольства в республике Владислав Ильин. Куда именно будет эвакуирован раненый, он не уточнил.

По словам Ильина, состояние Сытого остаётся тяжёлым, медики продолжают бороться за его жизнь.

"Принято решение об экстренной эвакуации", приводит слова дипломата РИА "Новости".

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Напомним, что о покушении на директора Русского дома в ЦАР стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. Известно, что у дома дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование.

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Марина Калегина
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