Голикова рассказала, когда россияне начнут получать единое пособие
Бумажные заявления на единое пособие семьи смогут подать с 9 января, а электронные уже с 28 декабря
Бумажные заявления на бумаге на единое пособие российские семьи с низкими доходами смогут подать с 9 января, а электронные на портале госуслуг можно заполнять уже с 28 декабря. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, озвучив основные правила предоставления этой выплаты.
Она напомнила, что единое пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Размер пособия на детей будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского ПМ в регионе. В среднем по стране он составит от 7 до 14 тысяч рублей в месяц.
Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% регионального ПМ трудоспособного гражданина и составит в среднем до 16 тысяч рублей.
Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде на портале госуслуг с 28 декабря или в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда и МФЦ с 9 января 2023 года. Первые выплаты поступят уже во второй половине января, уточнила Голикова.
Напомним, что закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребёнка президент России Владимир Путин подписал 21 ноября. Согласно документу, ежемесячная выплата будет назначена на каждого ребёнка в семье до его 17-летия. Пособие также распространяется на беременных женщин и россиян, которые нуждаются в соцподдержке.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов