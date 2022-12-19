Голикова рассказала, когда россияне начнут получать единое пособие

Бумажные заявления на бумаге на единое пособие российские семьи с низкими доходами смогут подать с 9 января, а электронные на портале госуслуг можно заполнять уже с 28 декабря. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, озвучив основные правила предоставления этой выплаты.

Она напомнила, что единое пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ). Размер пособия на детей будет зависеть от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского ПМ в регионе. В среднем по стране он составит от 7 до 14 тысяч рублей в месяц.

Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% регионального ПМ трудоспособного гражданина и составит в среднем до 16 тысяч рублей.

Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде на портале госуслуг с 28 декабря или в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда и МФЦ с 9 января 2023 года. Первые выплаты поступят уже во второй половине января, уточнила Голикова.