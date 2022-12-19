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19 декабря, 08:05

Huawei расформирует одно из российских подразделений

"Коммерсант": Huawei расформирует одно из подразделений в РФ с двумя тысячами работников

Китайская компания Huawei закрывает одно из подразделений в России, где трудилось около двух тысяч сотрудников. По данным газеты "Коммерсант", оно прекратит работу 1 января 2023 года.

Речь идёт о подразделении корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования Enterprise Business Group в столице. Двум тысячам работников, которые работали в данном отделении, предложили уволиться или перевестись в страны СНГ, пишет газета. Это решение связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе.

Также указано, что в России Huawei сохранит центры разработок перспективных технологий, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Эксперты подчеркнули, что оборудование китайской компании продолжает работать в России, а поддержкой могут заняться отечественные компании.

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Лайф рассказывал, что в августе Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall. В конце октября стало известно, что компания прекратила поставки смартфонов и может покинуть Россию. Перед этим организация перевезла сотрудников из московского офиса в Казахстан и Узбекистан.

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Shutterstock

Оксана Попова

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