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19 декабря, 08:01

В Сургуте 15-летний хоккеист чуть не погиб на льду, порезав шею коньком

В Сургуте врачи спасли 15-летнего хоккеиста, которому порезало шею коньком

Врачи травматологического центра Сургута выполнили экстренную операцию 15-летнему хоккеисту, который пострадал в ходе матча между командами "Олимпиец-2006" и "Метеор-Сигнал". Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

Хоккейный матч между командами "Олимпиец-2006" и "Метеор-Сигнал". Видео © Telegram / "Доктор DAA"

Всё случилось прямо на льду, когда между командами разразилась битва за шайбу. В борьбе за лидерство был травмирован вратарь команды гостей — один из игроков случайно поранил ему шею коньком. Спортсмену из Челябинска тут же на помощь пришли дежурившие на матче врач и фельдшер, а после юношу госпитализировали в травмцентр.

По прибытии в больницу пострадавшего сразу направили в операционную. Благодаря высокой квалификации врачей и их навыкам сейчас с мальчиком всё хорошо. После операции его состояние оценивалось как стабильно тяжёлое, однако сейчас он уже идёт на поправку.

Сегодня утром 15-летнего парня перевели из реанимации в палату отделения хирургии. За ночь состояние юного пациента стабилизировалось, врачи отметили положительную динамику, однако на стационарном лечении в больнице он пробудет ещё около двух недель. Глава окружного Депздрава пожелал голкиперу скорейшего выздоровления, а также подчеркнул, насколько важно обеспечивать присутствие квалифицированной бригады скорой помощи на спортивных соревнованиях.

"Это не только жёсткое требование регламента, но и жизненная необходимость, к сожалению, подтверждаемая такими случаями. Только при таком условии можно успеть оказать помощь, когда счёт идет на минуты или секунды", — написал он в своём телеграм-канале.

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Кстати, вчера Лайф сообщал, что хоккейная сборная РФ уступила по буллитам команде Белоруссии в матче за Кубок Первого канала в Москве. Основное время на "ЦСКА-арене" завершилось со счётом 4:4 (1:1, 2:1, 1:2). В российской сборной результативно сыграл Александр Кадейкин (48, 57), дважды поразив ворота соперника, а также отличились Максим Мамин (14), Илья Сафонов (32).

Обложка ©

Telegram / "Доктор DAA"

Николь Вербер

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