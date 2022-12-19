После мощного снегопада ожидание автобуса в Балашихе превратилось в испытание на стойкость
Из-за снега жители Балашихи выстроились в гигантские очереди в ожидании автобусов
Очередь к автобусу в подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / SHOT
Жители подмосковной Балашихи делятся с SHOT кадрами городской жизни после мощного снегопада. На одной из улиц выстроилась огромная очередь к автобусной остановке. Её длина не только сравнялась с длиной соседней многоэтажки, но и конец завернул за угол. Впрочем, горожане терпеливо ждут транспорт и никто не лезет по головам впереди стоящих.
Подмосковная Балашиха после снегопада. Видео © t.me / SHOT
А вот на некоторых дорогах Балашихи крайние полосы, как и часть тротуаров, оказались настолько сильно занесены снегом, что пешеходам пришлось выйти на трассу в ожидании автобуса. Водители с пониманием отнеслись к внештатной ситуации, никто не сигналит, горожан аккуратно объезжают.
Накануне сообщалось, что Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад. Лайф публиковал видео последствий снежного коллапса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. По его словам, "февральские сугробы" в Москве побили рекорд 1989 года.
Новости
Сохранить рабочий запал перед Новым годом поможет дыхательная техника и массаж ушей
сегодня в 07:44
В России введут ответственность за принудительный сбор и утечку данных биометрии
сегодня в 07:43
Россиянина приговорили к 12 годам за госизмену — он передавал Украине данные о Черноморском флоте
сегодня в 07:42