После мощного снегопада ожидание автобуса в Балашихе превратилось в испытание на стойкость

Жители подмосковной Балашихи делятся с SHOT кадрами городской жизни после мощного снегопада. На одной из улиц выстроилась огромная очередь к автобусной остановке. Её длина не только сравнялась с длиной соседней многоэтажки, но и конец завернул за угол. Впрочем, горожане терпеливо ждут транспорт и никто не лезет по головам впереди стоящих.