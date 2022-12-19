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19 декабря, 07:46
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После мощного снегопада ожидание автобуса в Балашихе превратилось в испытание на стойкость

Из-за снега жители Балашихи выстроились в гигантские очереди в ожидании автобусов

<p>Очередь к автобусу в подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/47290" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Очередь к автобусу в подмосковной Балашихе. Обложка © t.me / SHOT

Жители подмосковной Балашихи делятся с SHOT кадрами городской жизни после мощного снегопада. На одной из улиц выстроилась огромная очередь к автобусной остановке. Её длина не только сравнялась с длиной соседней многоэтажки, но и конец завернул за угол. Впрочем, горожане терпеливо ждут транспорт и никто не лезет по головам впереди стоящих.

Подмосковная Балашиха после снегопада. Видео © t.me / SHOT

А вот на некоторых дорогах Балашихи крайние полосы, как и часть тротуаров, оказались настолько сильно занесены снегом, что пешеходам пришлось выйти на трассу в ожидании автобуса. Водители с пониманием отнеслись к внештатной ситуации, никто не сигналит, горожан аккуратно объезжают.

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Накануне сообщалось, что Москву и область вновь накрыл сильнейший снегопад. Лайф публиковал видео последствий снежного коллапса. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Москве выпало 30%, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. По его словам, "февральские сугробы" в Москве побили рекорд 1989 года.

Татьяна Миссуми

Комментарий

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Валерий Чудиновсегодня в 08:44

Респект москвичам за дисциплину! В нашем городе все бы уже по головам друг друга ходили.

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