Сохранить рабочий запал перед Новым годом поможет дыхательная техника и массаж ушей

Каждый из нас сталкивался с негативными мыслями в предновогодний период. Рецепт избавления от тревоги у каждого свой: кто-то обращается к психологу, кто-то переключается на хобби, многие ищут спасение в общении с близкими. А какие ещё способы помогут сохранить мотивацию к работе и позитивный настрой в преддверии праздника, читателям Лайфа рассказала психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

Первый совет от эксперта: контролируйте своё состояние. Согласно концепции HALT (Hungry, Angry, Lonely, Tired), при возникновении стресса нужно остановиться и спросить себя, голодны ли вы, злитесь, чувствуете одиночество или же устали. Это поможет восстановить баланс.

Второй совет: записывайте свои мысли. Это помогает организовать их, посмотреть на проблемы свежим взглядом — и решить. Считается, что ведение дневника снижает стресс, помогая уйти от негативных чувств и мыслей.

Третий совет: сделайте массаж... ушей! Психолог Ивкова советует аккуратно помассировать ухо в середине его верхней трети. Начните с мочек и двигайтесь вверх, делая закругление вокруг внешней оболочки уха.

Четвёртый совет: выполните дыхательные упражнения. Это самый быстрый способ снять беспокойство. Один из возможных вариантов — техника "четыре – семь – восемь": вдыхайте в течение четырёх секунд, задержите дыхание на семь, а затем медленно выдохните в течение восьми секунд. Этот цикл нужно повторять не менее трёх раз, рекомендует собеседница Лайфа.

"Главным критерием избавления от тяжёлых мыслей является навык саморефлексии, то есть умение отслеживать свои мысли и чувства. Для этого можно вести дневник эмоций", — добавила напоследок Ивкова.