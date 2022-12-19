Россиянина приговорили к 12 годам за госизмену — он передавал Украине данные о Черноморском флоте
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам за госизмену в пользу Украины
Житель Севастополя Евгений Петрушин получил 12 лет колонии за госизмену в пользу Украины: россиянин передавал украинской военной разведке сведения о деятельности Черноморского флота.
"Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорён к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
Установлено, что Петрушин, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, в 2020–2021 годах собирал и передавал Киеву информацию о деятельности Черноморского флота, которая могла быть использована против безопасности РФ.
А ранее ФСБ рассказала о разоблачении украинского полковника-разведчика, занимавшегося в РФ шпионажем. В 2014 году, когда Крым вошёл в состав России, Дмитрий Штыбликов остался на территории республики, получил российский паспорт и устроился на службу в Черноморский флот, откуда воровал информацию и передавал на Украину. Когда факт шпионажа вскрылся, на Штыбликова завели уголовное дело по статье "Государственная измена" и приговорили его к 19,5 года колонии строгого режима.
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