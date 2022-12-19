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19 декабря, 07:29

В Афинах местные мафиози устроили перестрелку в кафе

В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе, погибло два человека

В Афинах неизвестный мужчина ворвался в кафе и устроил беспорядочную стрельбу по посетителям. Как сообщает греческое общественное телевидение ERT, в результате атаки погибло два человека, одна женщина получила ранение.

В Афинах мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе. Видео © Twitter / islandlayer13

Всё произошло в воскресенье в районе Неа-Смирни и попало на камеры наблюдения. Преступник в медицинской маске ворвался в заведение, где было много посетителей, и начал стрелять по конкретной цели. В результате погибли двое мужчин — 41 и 44 лет. Одна женщина получила ранение, её жизни ничего не угрожает.

Телеканал назвал трагедию "перестрелкой местной мафии". Известно, что один из погибших имел отношение к криминалу. Сам преступник скрылся с места происшествия, его ищут. Район нападения оцеплен силовиками.

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Ранее Лайф писал, что минимум двое подростков погибли во время стрельбы в американском городе Атланта. Перестрелку спровоцировал спор, который разгорелся в соцсетях между подростками. По данным местного телеканала, трёх пострадавших в перестрелке доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / ANE Edition / Giannis Panagopoulos / Eurokinissi

Оксана Попова

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