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19 декабря, 07:20

Корабль ВМС Таиланда с сотней моряков затонул в Сиамском заливе

Корабль ВМС Таиланда с сотней моряков затонул в Сиамском заливе, 75 человек спасены

<p>Затопленный корвет "Сукхотай". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/WassanaNanuam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WassanaNanuam</a></p>

Затопленный корвет "Сукхотай". Обложка © Twitter / WassanaNanuam

В Таиланде затонул корвет "Сукхотай", на борту которого находилось более сотни моряков. Об этом сообщили в ВМС королевства.

Затопленный корвет "Сукхотай". Видео © Twitter / WassanaNanuam

  • Помощь морякам, которые находились на затопленном корвете "Сукхотай". Фото © Twitter / Nut_HS6OKJ
    Помощь морякам, которые находились на затопленном корвете "Сукхотай". Фото © Twitter / Nut_HS6OKJ
  • Помощь морякам, которые находились на затопленном корвете "Сукхотай". Фото © Twitter / Nut_HS6OKJ
    Помощь морякам, которые находились на затопленном корвете "Сукхотай". Фото © Twitter / Nut_HS6OKJ
  • Помощь морякам, которые находились на затопленном корвете "Сукхотай". Фото © Twitter / Nut_HS6OKJ
    Помощь морякам, которые находились на затопленном корвете "Сукхотай". Фото © Twitter / Nut_HS6OKJ

Помощь морякам, которые находились на затопленном корвете "Сукхотай". Фото © Twitter / Nut_HS6OKJ

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Всё произошло во время шторма в водах Сиамского залива. В 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан подул сильный ветер, который вызвал крен корабля. В результате вода попала в систему, из-за чего отключилась электроэнергия — и управлять корветом стало невозможно.

Для спасения моряков и сотрудников судна на место происшествия были направлены корабли и вертолёты, а также буксиры из порта Бангсапхан. К счастью, практически всех удалось забрать с судна и достать из воды. По данным ВМС, 75 человек спасены. Вместе с тем в районе продолжаются поисково-спасательные работы, ведутся поиски 31 моряка.

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Николь Вербер

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