Корабль ВМС Таиланда с сотней моряков затонул в Сиамском заливе

В Таиланде затонул корвет "Сукхотай", на борту которого находилось более сотни моряков. Об этом сообщили в ВМС королевства.

Затопленный корвет "Сукхотай". Видео © Twitter / WassanaNanuam







Всё произошло во время шторма в водах Сиамского залива. В 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан подул сильный ветер, который вызвал крен корабля. В результате вода попала в систему, из-за чего отключилась электроэнергия — и управлять корветом стало невозможно.

Для спасения моряков и сотрудников судна на место происшествия были направлены корабли и вертолёты, а также буксиры из порта Бангсапхан. К счастью, практически всех удалось забрать с судна и достать из воды. По данным ВМС, 75 человек спасены. Вместе с тем в районе продолжаются поисково-спасательные работы, ведутся поиски 31 моряка.