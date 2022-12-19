Корабль ВМС Таиланда с сотней моряков затонул в Сиамском заливе
Корабль ВМС Таиланда с сотней моряков затонул в Сиамском заливе, 75 человек спасены
Затопленный корвет "Сукхотай". Обложка © Twitter / WassanaNanuam
В Таиланде затонул корвет "Сукхотай", на борту которого находилось более сотни моряков. Об этом сообщили в ВМС королевства.
Затопленный корвет "Сукхотай". Видео © Twitter / WassanaNanuam
Всё произошло во время шторма в водах Сиамского залива. В 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан подул сильный ветер, который вызвал крен корабля. В результате вода попала в систему, из-за чего отключилась электроэнергия — и управлять корветом стало невозможно.
Для спасения моряков и сотрудников судна на место происшествия были направлены корабли и вертолёты, а также буксиры из порта Бангсапхан. К счастью, практически всех удалось забрать с судна и достать из воды. По данным ВМС, 75 человек спасены. Вместе с тем в районе продолжаются поисково-спасательные работы, ведутся поиски 31 моряка.
Ранее перевозившее цемент грузовое судно затонуло к западу от острова Тайвань. В момент аварии на борту находилось 17 человек. Пятерым удалось спастись, они были подобраны находившимися рядом судами. После ЧП более десяти человек считаются пропавшими без вести.