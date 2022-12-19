Пушилин заявил, что центр Марьинки зачищен от ВСУ

Центр города Марьинка в Донецкой Народной Республике уже зачищен от украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Уже те высотки, которые служили очень серьёзным укреплением противнику, практически находятся под контролем. Совсем небольшая часть Марьинки [осталась], где противник ещё может удерживаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".