Почему западные эксперты пророчат Киеву поражение зимой Для украинской армии избранная Зеленским тактика выжидания может закончиться катастрофой. Эксперты из-за рубежа считают, что принять "правильное" решение в этом случае у Киева не получится. 23797 23797 Обложка © ТАСС / АР / Leo Correa

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Затягивание конфликта на Украине может обернуться катастрофой для Киева и его западных партнёров, написал 14 декабря обозреватель Хэл Брэндс в статье для агентства Bloomberg.

— Если конфликт на Украине затянется на зимний период, ситуация может сложиться неблагоприятно для израненной Украины, страдающей от нехватки энергоресурсов Европы и всё более отвлекающегося от темы Вашингтона: Киев и Запад будут сломлены, — подчеркнул он.

Брэндс добавил, что ВСУ уже истощены, а для президента Украины тактика выжидания таит как внутриполитическую, так и дипломатическую опасность.

Сейчас Киев балансирует между опасностью бездействия и опасностью неудачного наступления.

Что будет зимой на Украине

Ещё 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. 8 декабря Зеленский был вынужден признать, что восстановить 100% энергосистемы его страны сейчас невозможно, на это требуется время, которого не хватает.

15 декабря экономист Массачусетского технологического института Саймон Джонсон специально для The Washington Post провёл аудит экономики и энергосистемы Украины и пришёл к выводу, что действия украинской власти — нонсенс с точки зрения всего мирового опыта. Украинская экономика пытается функционировать, при том что инфраструктура серьёзно повреждена: из-за перебоев с электричеством остановлена работа металлургических комбинатов "Каметсталь", а также других крупных промышленных объектов. И ВСУ в это время ещё пытаются что-то делать на фронте. Причём безуспешно.

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Вопрос нормальной работы экономики Украины сейчас вообще не стоит. И более определённо на эту тему высказался на днях главком ВСУ Валерий Залужный в интервью изданию Economist. Он отметил, что Украина сейчас балансирует на грани.

Для того чтобы хоть как-то подбодрить Украину, США пообещали ей прислать батарею ЗРК Patriot. Но, по расчётам военных экспертов, этого явно недостаточно для того, чтобы закрыть небо над Украиной. В каком-то смысле возможные поставки этих систем играют роль допинга. Но хватит его лишь на короткий период. А зима будет долгой. Залужный не скрывает, что вполне возможен сценарий, при котором электросеть будет разрушена полностью, что может деморализовать украинские войска, которые уже сейчас не в лучшем состоянии. Зимой 2022/2023 года температура воздуха может доходить до -20...-25 градусов. Это сильно усугубляет положение и ВСУ, и Киева.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

16 декабря советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что зимой ВСУ ждут серьёзные трудности. Неделей раньше он жаловался на давление на ВСУ по всей линии фронта. Старые проблемы украинской армии никуда не деваются, а к ним по принципу снежного кома добавляются новые.

15 декабря сообщалось, что сильно обескровленные ВСУ в течение суток пытались наступать на Бахмутском направлении в районе пунктов Северное и Красногоровка, но потерпели неудачу.

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К тому же днём 14 декабря уже поступало сообщение о срыве атаки ВСУ в районе населённого пункта Сладкое на Южно-Донецком направлении в ДНР.

Издание The Daily Telegraph писало в конце прошлой недели, что потери украинцев только на Бахмутском направлении составляют не менее 10 тысяч человек. Возможно, за неделю цифра значительно выросла — госпитали переполнены тяжелоранеными.

Холод сковывает инициативу. У ВСУ нет обмундирования в достаточном количестве. Из-за повреждения линии электропередачи в прифронтовых городах нет электричества, из-за чего украинские военные вынуждены массово искать генераторы для обеспечения простых потребностей. Это отрицательно сказывается и на качестве полевой связи, что тоже очень плохо для возможного наступления. Каждый удар ВСУ похож на предыдущий. Наступление развивается по одному сценарию и заканчивается, едва в дело вступает российская крупнокалиберная артиллерия.

Из других проблем — у ВСУ не хватает танков для наступления, а лёгкая колёсная техника не оснащена зимней резиной, чтобы обеспечить продвижение. Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что ВСУ будут готовы наступать, как только замёрзнет грязь, больше напоминает блеф.

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Для наступления также нужны беспилотники в достаточном количестве, а их у ВСУ почти нет. Сообщение о том, что Чехия наладит производство беспилотников для Киева, больше напоминает подбадривание правительства и командования, оказавшегося в трудной ситуации. Самого главного ресурса — времени, необходимого, чтобы немного восстановиться для наступления, у Киева нет.

Если продолжать ждать подходящего для наступления момента, это может обернуться для Зеленского внутриполитическим и дипломатическим кризисом, если пойти в наступление — велика вероятность, что оно провалится.

Эта дилемма не имеет правильного решения. Но выход за её пределы возможен только в том случае, если Киев согласится на мирные переговоры.

Новый сбор для ВСУ

Практика показывает, что, несмотря на многомиллиардные вливания (68 млрд долларов только от США) в украинский конфликт, ни одной цели США там не достигли. Байден, как стало известно ещё в середине ноября, запросил у Конгресса дополнительную помощь в размере 37 миллиардов долларов. Однако ситуация постепенно выходит из-под контроля: в США уже подумывают о том, чтобы позаимствовать эти деньги на внешних рынках, а это один из маркеров, что военно-промышленный комплекс страны находится если не в упадке, то явно переживает серьёзный системный сбой, устранить который одним решением невозможно. Споры вокруг методов и объёмов поддержки Украины, равно как и вокруг самой необходимости толкать страну против России, могут привести к серьёзному политическому кризису как внутри США, так и в странах Европы. Эти обстоятельства хорошо понимают и на Украине, поэтому стремятся всеми силами получить как можно больше помощи, пока это не произошло.

Фото © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov Успеет ли Украина получить крупные объёмы помощи до конца зимы? 0 Успеет Не успеет Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев