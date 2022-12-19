Киев бросил под Артёмовск 800 мобилизованных бойцов без военной подготовки

Командование ВСУ перебросило около 800 мобилизованных солдат под Артёмовск для восполнения потерь. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, отметив, что многие из них даже не обучены.

"Для восполнения безвозвратных и санитарных потерь в район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие порядка 800 мобилизованных украинских военнослужащих", — приводит его слова ТАСС.

По данным Марочко, большинство призванных военных не проходили специальной подготовки. Они не только не имеют военно-учётных специальностей, но даже не знают, как обращаться с оружием, отметил он.